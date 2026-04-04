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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Una controvertida controversia entre los expertos en arbitraje... ¿Merecía Gerard Martin ser expulsado ante el Atlético?

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
G. Martin
España

El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona de este sábado por la tarde estuvo marcado por algunas decisiones arbitrales polémicas, algo que no se aleja de lo habitual en la Liga últimamente, donde la mayoría de los clubes se quejan de los árbitros.

El Barcelona se impuso al Atlético de Madrid por dos goles a uno, y la última palabra la tuvo el veterano Robert Lewandowski, quien le dio al Barça los tres valiosos puntos en el minuto 87.

Esta victoria cuenta doble —en teoría—, sobre todo porque ha permitido al Barcelona (76 puntos) ampliar la ventaja sobre su perseguidor, el Real Madrid, a 7 puntos, tras la derrota de este último hoy ante el Mallorca, a falta de 8 jornadas para el final de la competición.

  • Un caso arbitral polémico

    El inicio de la segunda parte estuvo marcado por una polémica decisión arbitral: el árbitro español Mateo Busquets Ferrer expulsó directamente al joven defensa Gerard Martín por una entrada fuerte sobre el jugador del Atlético Tiago Almada en el centro del campo.

    La repetición televisiva mostró que Martín tocó primero el balón y, a continuación, su pierna golpeó con fuerza el tobillo de Almada.

    El incidente provocó fuertes protestas por parte del entrenador del Atlético, Diego Simeone, quien primero celebró la decisión, ya que el marcador se habría igualado tras la expulsión de Nicolás González al final de la primera parte, antes de estallar de ira por la posterior rectificación.

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    Por su parte, el entrenador del Barcelona, Hans Flick, se mostró satisfecho tras la intervención de la sala del VAR, ya que Busquets Ferrer se dirigió a la pantalla situada al lado del campo y el árbitro acabó anulando la tarjeta roja y sustituyéndola por una amarilla, lo que permitió a Gerard Martín permanecer en el terreno de juego.

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  • ¡Una contradicción desconcertante! ¡Una decisión valiente!

    Como es habitual, las opiniones de los analistas y expertos en arbitraje han discrepado sobre la jugada de Gerard Martin frente al Atlético de Madrid esta noche.

    El experto en arbitraje del diario español El Desmarque, Asubio, afirmó que la decisión del árbitro fue correcta.

    Señaló que el árbitro y la sala VAR se basaron en una circular oficial emitida por la Comisión de Árbitros de España que explica este tipo de entradas seguidas de un fuerte contacto entre jugadores tras la jugada.

    Según Asubio, esta circular establece que «en caso de que el jugador no pueda frenar su pierna, esto no se considera necesariamente una “falta que merezca la expulsión directa”, sino que puede bastar con una tarjeta amarilla tras evaluar el grado de fuerza».

    En esta opinión coincidió con Asubio el experto arbitral Iturralde González en el programa Carrusel Deportivo de la emisora española Cadena SER.

    También se sumaron los expertos de la web Archivofar, que calificaron la intervención del VAR de «valiente y acertada», subrayando que esta jugada «no merece tarjeta roja directa» según los criterios actuales.

  • Intervención injustificada de VAR... «¡La expulsión es correcta!»

    Por su parte, el veterano experto en arbitraje Pérez Borul, analista de «Radio Marca», considera que la decisión del árbitro de expulsar a Martín fue totalmente acertada, y que la intervención del VAR y la revisión de la jugada «no estaban justificadas en absoluto».

    Borul afirmó textualmente: «La decisión de expulsar al jugador del Barcelona (Gerard Martín) no fue errónea. En mi opinión, el jugador merecía la expulsión porque el contacto fue muy fuerte sobre el tobillo de Almada. El VAR no debería haber revisado esta jugada».

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