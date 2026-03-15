¿Una confusión embarazosa? El entrenador de los Spurs, Igor Tudor, se convierte en el hazmerreír; el Tottenham logra una pequeña victoria liberadora contra el Liverpool y Wirtz

Incluso antes del empate a 1 contra los Reds, Tudor volvió a dar una mala imagen y se convirtió inmediatamente en tema de conversación en las redes sociales. Y es que las imágenes de televisión mostraron cómo, antes del inicio del partido, Tudor parecía querer saludar a su homólogo Arne Slot, pero lo confundió con el director deportivo de su propio equipo, Allan Dixon, al que se acercó por detrás y al que quiso dar una palmada en el hombro en señal de broma.

Pero la acción le salió por la culata. Dixon, calvo al igual que Slot, reaccionó con sorpresa al ver a Tudor, y el croata también parecía algo perplejo. A continuación, Tudor siguió buscando a Slot y finalmente lo encontró cerca del banquillo del Liverpool.

Ya a lo largo de la semana, el entrenador de los Spurs, que sigue sin conocer la victoria (cinco partidos, cuatro derrotas y un empate), fue objeto de críticas por sentar en el banquillo al portero titular Guglielmo Vicario antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y luego volver a sustituirlo por el suplente Antonin Kinsky tras solo 17 minutos y dos errores fatales.