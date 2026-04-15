Según Sport Bild, Nico Schlotterbeck podría dejar el Borussia Dortmund este verano, pues su nuevo contrato incluye una cláusula de rescisión que solo tres clubes pueden activar.
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Una cláusula especial en su nuevo contrato permite que Nico Schlotterbeck pueda fichar por otro equipo el próximo verano
Sky Sport informó que el Bayern de Múnich está interesado en el defensa de 26 años, pero no puede pagar su cláusula este verano.
El viernes pasado renovó hasta 2031, pero incluyó una cláusula de rescisión activable tras el Mundial de 2026.
Los clubes que pueden acogerse a ella son Liverpool, Real Madrid y un tercero aún por definir. Ambos equipos buscan refuerzos defensivos: en Anfield, Ibrahima Konaté debe renovar y el futuro de Virgil van Dijk es incierto. En el Real Madrid, Antonio Rüdiger y David Alaba están en su último año de contrato y las lesiones de Éder Militão generan dudas.
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Según Sport Bild, la cláusula de rescisión de Schlotterbeck solo estará activa hasta mediados de julio, no todo el mercado. Así que cualquier club interesado debe decidir antes de esa fecha. Sin embargo, Ruhr Nachrichten asegura que estará activa hasta el inicio de la Bundesliga a finales de agosto y menciona un coste de traspaso de entre 50 y 60 millones de euros. Si el plazo es realmente mediados de julio, el Dortmund tiene poco tiempo para buscar un sustituto.
Desde su llegada del Friburgo, Schlotterbeck ha jugado 156 partidos con los Schwarzgelben, marcando diez goles y dando dieciocho asistencias. Esta temporada, el defensa ha jugado 32 partidos y ha marcado cuatro goles, consolidándose en el centro de la zaga. A falta de cinco jornadas, el Dortmund tiene asegurada la segunda plaza. Con 64 puntos, el conjunto alemán está a 12 del líder, el Bayern, y ocho por encima del tercero, el VfB Stuttgart.