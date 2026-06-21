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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

¡Una cláusula de rescisión astronómica! El BVB estudia «intensamente» fichar a un internacional portugués

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T. Araujo

El Borussia Dortmund está interesado en el internacional portugués Tomás Araujo, del Benfica de Lisboa.

Sport1 afirma que la directiva del BVB estudia «intensamente» fichar al defensa central para la próxima temporada.

  • El martes, en Houston, los ojeadores del subcampeón de la Bundesliga siguieron a Araujo en el debut de Portugal en el Mundial ante la República Democrática del Congo. El central completó los 90 minutos en el empate 1-1 de uno de los favoritos.

    Según Sport1 aún no hay oferta del Dortmund, pero el interés se está concretando.

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  • AraujoGetty Images

    Se rumorea que Tomás Araujo podría fichar por el FC Bayern.

    Araujo llegó en 2016 a la cantera del Benfica y, tras renovar en diciembre de 2024, tiene contrato hasta 2029 con una cláusula de 80 millones de euros.

    El central de 24 años acaba de completar una gran temporada con 39 partidos, un gol y dos asistencias. Desde hace meses se le vincula con el Bayern, rival del Dortmund en la Bundesliga, y hace dos semanas el diario «tz» informó de contactos entre el club muniqués y su entorno para un posible fichaje veraniego. Puede actuar como central o lateral derecho.

    Este verano la zaga del Borussia vive cambios: Niklas Süle se retira y Emre Can estará varios meses de baja por lesión. El director deportivo, Ole Book, ya fichó a Joane Gadou, del RB Salzburgo, por unos 20 millones, para reforzar el centro de la defensa.

    Sin embargo, podrían llegar más cambios. Aunque Nico Schlotterbeck renovó hasta 2031, su contrato incluye una cláusula de rescisión válida hasta después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. No obstante, la lesión de rodilla que sufrió el sábado contra Costa de Marfil podría modificar los planes.

  • Los fichajes más caros del BVB

    JugadoresPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroStade Rennais201635,5 millones de euros
    Sébastien HallerDelanteroAjax de Ámsterdam202231 millones de euros
    Mats HummelsDefensaFC Bayern201930,5 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaAFC Sunderland202530,5 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaBirmingham City202030,15 millones de euros