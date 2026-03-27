Según informa la Gazzetta dello Sport, el Inter de Milán pretende disuadir al Barcelona con una petición de traspaso extremadamente elevada, de entre 70 y 80 millones de euros. Dado que el Barça sigue atravesando graves dificultades financieras, el Inter espera así llevar la ventaja en el juego de póquer por el defensa.
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Una cifra de traspaso desorbitada: ¿fracasará el fichaje soñado del FC Barcelona?
No obstante, si los catalanes se atrevieran a dar el paso e intentaran fichar al jugador de 26 años, los nerazzurri querrían, como mínimo, recibir una suma acorde en concepto de compensación. Al fin y al cabo, Bastoni tiene contrato con el Inter hasta finales de junio de 2028.
En el Barça, el internacional italiano es considerado el candidato favorito para reforzar una defensa central con poca profundidad y que, en la presente temporada, ha mostrado un rendimiento a veces irregular. Se dice que el director deportivo del Barcelona, Deco, es un gran admirador de Bastoni y, por ello, según los informes, ya ha estado varias veces en Milán para hacerse una idea personal de la situación y sentar las bases para un traspaso en verano.
En el equipo catalán solo hay cuatro centrales en la plantilla: Pau Cubarsi, Eric García, Ronald Araujo y Andreas Christensen, que actualmente está lesionado y, de todos modos, apenas ha jugado. Antes de la temporada, el veterano y titular Íñigo Martínez fue cedido a Arabia Saudí sin que se le sustituyera.
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Bastoni lleva tiempo en el punto de mira del FC Barcelona
A finales del año pasado, el entrenador Hansi Flick dejó más o menos claro que quería refuerzos para esa posición. Sin embargo, solo consiguió un nuevo fichaje para las bandas defensivas: Joao Cancelo, cedido por el Al-Hilal.
Tampoco es la primera vez que se vincula a Bastoni con los blaugranas; ya surgieron rumores vagos el pasado diciembre. El jugador de 26 años avivó esos rumores al dar «me gusta» en Instagram a publicaciones que afirmaban que ficharía por el Barcelona. Poco después, subrayó que era feliz en el Inter.
En Milán, Bastoni es uno de los titulares indiscutibles del entrenador Cristian Chivu. Ha disputado ya 35 partidos en todas las competiciones, en los que ha marcado dos goles y ha dado seis asistencias.
La trayectoria de Alessandro Bastoni en el Inter en cifras:
Intervenciones
293
Goles
8
Asistencias
30
Tarjetas amarillas
51
Expulsiones
2
Títulos
7