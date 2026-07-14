La pareja de la afectada, Lena Selnes, reveló en Instagram que la familia recibió mensajes de odio espantosos.
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¡Una caza de brujas repugnante! El chivo expiatorio de Noruega en el Mundial recibe duras críticas tras el incidente contra Inglaterra
¿Qué pasó? En los últimos minutos de la primera parte de los cuartos de final del Mundial, Noruega sorprendía 1-0 a la favorita Inglaterra. Tras un pase de Martin Ödegaard, el delantero de 30 años del Atlético de Madrid superó a la defensa inglesa.
En el centro, su compañero Erling Haaland esperaba solo. El 2-0 parecía seguro y el pase una simple formalidad. Sin embargo, Sörloth dudó una fracción de segundo y, en lugar de asistir, remató, bloqueado in extremis por John Stones.
Fue el punto de inflexión: tres minutos después, Jude Bellingham empató para los Three Lions, que ganaron 2-1 en la prórroga y eliminaron a Noruega.
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Alexander Sörloth recibió amenazas de muerte por una escena concreta del Mundial
Tras fallar una ocasión clara, el delantero recibió un alud de mensajes en las redes sociales. Entre insultos, hubo amenazas de muerte y llamadas al suicidio.
«Por favor, suicídate, idiota», rezaba uno de los mensajes. Otro usuario le escribió a su pareja: «Dile a tu marido que se vaya de Noruega y que se tire por un acantilado». Un tercero amenazó: «Lo mataré».
Alexander Sörloth explica por qué no le pasó el balón a Erling Haaland
Tras el partido, Sörloth reconstruyó la jugada: «Recibo el balón, levanto la vista, veo que Stones bloquea el pase, vuelvo a tocarlo... y eso fue un error».
Rechazó la idea de haber sido egoísta con Haaland, mejor colocado: «Solo quería pasarle el balón, pero sentí que ya no era posible, así que rematé».
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Así reaccionó el entrenador de Sörloth ante la ocasión fallida
El seleccionador, Stale Solbakken, defendió al delantero criticado tras el partido. Recordó el enorme esfuerzo físico que había hecho justo antes de la jugada.
«No lo encuentra y la ocasión se esfuma», afirmó con serenidad.
Pese a la eliminación y a los rumores en redes, la Federación Noruega destaca un torneo histórico: su primera clasificación al Mundial desde 1998 y el mejor resultado de su historia al llegar a cuartos.
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