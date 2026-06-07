Tras la victoria de Alemania por 2-1 sobre Estados Unidos, el jugador del Stuttgart Undav relató en la zona mixta cómo Karl se lesionó en la última acción del último entrenamiento. El incidente empañó lo que debía ser el último partido de preparación.

«Ocurrió en un disparo, en la última jugada de la última sesión de entrenamiento», explicó Undav a Sky Sport. «Cuando se tocó esa zona, vimos que algo iba mal. Al conocer el diagnóstico, nos dio mucha pena por él».

«Es un chico estupendo, lo ha dado todo y tiene un futuro brillante. Quería estar en el torneo, pero estas cosas pasan. Le deseamos lo mejor; él nos anima desde casa y nosotros daremos lo máximo».