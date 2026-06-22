Rice reveló que sufre dolor nervioso en el isquiotibial desde Navidad, cuando jugaba en el Arsenal. Además, afirmó que su sustitución fue una medida de precaución, especialmente por la exigencia de los minutos finales.

En declaraciones a ITV Sport, dijo: «Notaba un ligero dolor neuropático en el tendón de la corva, algo con lo que llevaba lidiando desde después de Navidad con el Arsenal.

«Al fin y al cabo, esos últimos 20 minutos son los que más exigen, y es ahí donde se juega un partido de 70 minutos. En ese tramo final sientes que el cuerpo da el máximo, y creo que fue una decisión acertada porque estos últimos días me he sentido muy bien».