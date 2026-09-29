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¡Una camiseta para toda la vida! Argentina planea un homenaje especial mientras Lionel Messi se prepara para vestir el dorsal 10 por última vez
El icónico dorsal sigue intacto
En una decisión que subraya el impacto inigualable de Lionel Messi en el fútbol argentino, Argentina dejará vacante la emblemática camiseta con el número 10 durante las ventanas internacionales de septiembre y octubre, mientras la leyenda prepara su partido de despedida con la selección.
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó la decisión y dijo: "Hasta el partido de Leo Messi, nadie llevará el 10". Como resultado, la convocatoria no tendrá número 10 para los próximos amistosos contra Bolivia y Burkina Faso, y la AFA estudiará quién heredará la emblemática camiseta solo después de que Messi ponga oficialmente fin a su carrera internacional.
La decisión se tomó para homenajear al ocho veces ganador del Balón de Oro tras su anuncio a finales de agosto de 2026 de que se apartaría de la selección después de una carrera histórica que culminó al llevar a su país al dominio mundial.
- AFP
Argentina se prepara para una nueva era sin el número 10
El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó la noticia, señalando que la vacante dará paso a una «nueva era a partir de 2027» para Argentina. Aunque la normativa de la FIFA suele exigir una numeración consecutiva en los grandes torneos, la flexibilidad de las reglas en torno a los partidos amistosos permite a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevar a cabo este homenaje.
Esto va en línea con comentarios previos del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien sugirió en 2024 que el dorsal debería retirarse en honor a Messi una vez que sus días como jugador de la selección hubieran terminado oficialmente. Por lo tanto, en los próximos amistosos contra Bolivia y Burkina Faso, la lista de convocados se saltará por completo el número diez.
Una despedida dorada en el Monumental
El gran final para el mejor de todos los tiempos está previsto para el 6 de octubre de 2026, cuando Argentina se enfrente a Benín en el icónico Estadio Monumental de River Plate. Este partido marcará la 208.ª y última internacionalidad de Messi, y brindará a una entregada afición de Buenos Aires la oportunidad de ver a su héroe en acción por última vez.
Esta última aparición es la pieza central de un periodo de transición cuidadosamente planificado. Aunque la selección tiene programados otros partidos en la preparación, incluido un duelo en Córdoba contra Bolivia el 30 de septiembre y un encuentro en casa ante Burkina Faso el 3 de octubre, Messi no participará en esos compromisos. La AFA ha decidido reservarlo para el partido contra Benín, garantizando que toda la atención se centre en su contribución definitiva al equipo.
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Transición en los roles de liderazgo
Mientras el mundo del fútbol se prepara para la emotiva despedida final de Messi, el seleccionador Scaloni se ha movido con rapidez para garantizar una transición de poder fluida dentro del grupo. Con la capitanía a punto de quedar vacante, el cuerpo técnico ha identificado al núcleo de jugadores que liderará al equipo hacia el ciclo del Mundial de 2030.
Scaloni se ha mostrado transparente sobre la jerarquía dentro del vestuario y sobre por qué el central de 28 años era la elección natural para el papel. El seleccionador ha confirmado oficialmente que Cuti Romero heredará la capitanía, lo que supone un cambio significativo.
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