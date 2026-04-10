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Max VerstappenGetty Images
Christian Guinin

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¿Una bomba sobre Max Verstappen tras la crisis de personal? Al parecer, la superestrella de la Fórmula 1 ya «no tiene futuro» en Red Bull

La próxima partida de su ingeniero de carreras, Gianpiero Lambiase, podría influir en el futuro de Max Verstappen, campeón de Fórmula 1, en Red Bull.

Según F1-Insider, cada vez es más claro que el piloto neerlandés no tiene futuro en la escudería británico-austriaca.

  • Ayer jueves, Red Bull anunció que Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen desde hace años, dejará el equipo a más tardar en 2028 para fichar por McLaren como director de competición.

    Tras las salidas del jefe de aerodinámica Adrian Newey Tras las salidas de Adrian Newey, quien fichó por Aston Martin, y del asesor Dr. Helmut Marko, que se retiró de la Fórmula 1, Verstappen perdería con Lambiase a otro colaborador clave: ambos trabajaban juntos desde 2016 y conquistaron cuatro títulos mundiales.

    Su contrato vence en 2028, pero incluye cláusulas que le permitirían marcharse antes. Si al llegar el receso estival no está entre los tres primeros del campeonato, una cláusula de salida le autorizaría a dejar el equipo a final de año.

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  • F1 Grand Prix Of China - Sprint & QualifyingGetty Images Sport

    ¿Se irá Max Verstappen a Mercedes o abandonará la Fórmula 1?

    Este escenario no es improbable: el Red Bull no ha sido competitivo en las tres primeras carreras. Por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren, es la cuarta fuerza del grupo. El mejor resultado de Verstappen fue un sexto puesto en Melbourne, por lo que está noveno en el Mundial.

    Desde hace meses se rumorea que el piloto de 28 años quiere dejar Red Bull: o cambia de equipo o se va de la Fórmula 1. Mercedes suena como destino posible, pues se duda de la continuidad de George Russell.

  • Max Verstappen: estadísticas de su carrera

    Títulos mundiales

    Participaciones en carreras

    Victorias

    Poles

    Podios

    Vueltas rápidas

    Puntos en el Mundial

    4

    236

    71

    48

    127

    37

    3456,5