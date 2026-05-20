De hecho, afirma que Glasner es la «opción preferida» de los directores deportivos Fernando Carro (61) y Simon Rolfes (44).
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¿Una bomba en la Bundesliga? Oliver Glasner sería la «opción preferida» de los responsables deportivos
Según el informe, Glasner aún no ha respondido a la consulta del Leverkusen. El austriaco se prepara con el Crystal Palace para la última jornada de la Premier contra el Arsenal y para la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano.
Mientras tanto, Hjulmand, cuestionado, permanece en el cargo. El danés tiene contrato hasta 2027, pero tras una campaña decepcionante y la pérdida de la plaza en la Champions, se espera que siga el mismo camino que Erik ten Hag y se vaya tras solo una temporada.
Tras el 1-1 ante el Hamburgo SV, el director deportivo Rolfes se limitó a recordar su contrato vigente y evitó respaldar a Hjulmand.
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El contrato de Oliver Glasner con el Crystal Palace está a punto de expirar.
Glasner estará libre en verano, cuando termine su contrato con el Palace. Desde entonces, su nombre ha sonado en varios clubes, pero las opciones se reducen.
Por ejemplo, el Chelsea FC fichará a Xabi Alonso (44), exentrenador del Bayern, mientras que el Manchester United, que atravesaba una crisis, ha recuperado la estabilidad con el interino Michael Carrick (44) y podría confirmarlo en el cargo.
Glasner conoce bien la Bundesliga: dirigió al VfL Wolfsburgo de 2019 a 2021 y luego al Eintracht Fráncfort, con el que ganó la Europa League. Después se mudó a Inglaterra, donde sorprendió al ganar la FA Cup y la Supercopa con el Crystal Palace.
Para Sport Bild, sería la «garantía de éxito» que el presidente de Bayer AG, Werner Wenning (79), buscaba tras dos decisiones fallidas de entrenador.