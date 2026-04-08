Los rumores sobre supuestos planes del Dortmund respecto a Woltemade y Fisnik Asllani son «una pista falsa», afirmó el director deportivo del equipo amarillo y negro en una entrevista con Sport Bild, y señaló que el BVB cuenta con una «excelente plantilla» en la delantera con Serhou Guirassy y Fabio Silva.
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¿Una bomba de fichaje en torno a Nick Woltemade y el BVB? «Tenemos dos jugadores con ese perfil»
Eldiario *Bild* había informado de que, en caso de que Guirassy se marchara, el Dortmund estaría pensando en recuperar a Woltemade para la Bundesliga. El detonante fue un rumor, también difundido por *Bild*, según el cual Guirassy querría abandonar el equipo amarillo y negro el próximo verano, a pesar de tener contrato vigente hasta 2028.
Woltemade fichó el verano pasado por el Newcastle United procedente del VfB Stuttgart por 95 millones de euros, pero allí está atravesando una crisis evidente, al menos en lo que respecta a la anotación de goles, tras un buen comienzo, ya que el entrenador Eddie Howe apenas lo utiliza en su posición habitual.
«Sé que se me asocia con los goles, pero no se puede comparar el promedio goleador de un delantero con el de un centrocampista que juega a 50, 60 o 70 metros de la portería contraria», declaró Woltemade recientemente al Süddeutsche Zeitung, y añadió: «¡En este momento soy un Nick Woltemade completamente diferente al que era al comienzo de la temporada!».
Según el diario Bild, Woltemade tampoco quiere abandonar los Magpies tras solo un año. Y, según Ricken, tampoco hay interés, porque, en opinión del jefe del BVB, no hay necesidad de actuar; lo mismo ocurre con los rumores que circulan en torno a Fisnik Asllani, a quien se vincula con un fichaje por el BVB, al menos desde la llegada de Ole Book como nuevo director deportivo en Dortmund.
Book había fichado en su día a Asllani en calidad de cedido para el SV Elversberg, allanando así el camino al internacional kosovar hacia su definitiva consagración en el fútbol profesional alemán. Pero, según Ricken, lo mismo se aplica a un posible fichaje de Asllani: «¡Ya tenemos dos jugadores con ese perfil!»
- (C)Getty Images
Ricken confirma el interés del BVB por Jadon Sancho
Ricken, sin embargo, concretó el interés del BVB por un nuevo regreso de Jadon Sancho, ya que, al fin y al cabo, los planes de fichajes en la línea de ataque se centran especialmente en «suplir la creatividad y los goles de Julian Brandt». El jugador de 29 años abandonará el BVB al final de la temporada, al igual que Niklas Süle, y lo hará sin coste alguno.
Sancho sería uno de los candidatos, entre otras cosas porque, al menos desde el punto de vista económico, podría encajar en el perfil que busca el Dortmund, ya que el próximo verano estaría disponible sin coste alguno. «Por supuesto, buscamos un jugador ofensivo que aporte calidad, que nos ayude de inmediato y que no exija una cifra de traspaso utópica», afirmó Ricken al respecto y, ante una pregunta concreta sobre Sancho, aclaró: «Estamos valorando si pueden hacernos mejores. Lo mismo hacemos con Jadon».
El jugador de 26 años jugó en Dortmund de 2017 a 2021 y allí logró su gran salto a la fama. Sin embargo, su fichaje por 85 millones de euros por el Manchester United nunca tuvo buena suerte. Tras un desencuentro con el entonces entrenador Erik ten Hag, Sancho regresó al BVB en enero de 2024 para disputar media temporada y fue una pieza clave en el camino hacia la final de la Liga de Campeones.