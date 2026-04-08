¿Una bomba de fichaje en torno a Nick Woltemade y el BVB? «Tenemos dos jugadores con ese perfil»

El diario *Bild* había informado de que, en caso de que Guirassy se marchara, el Dortmund estaría pensando en recuperar a Woltemade para la Bundesliga. El detonante fue un rumor, también difundido por *Bild*, según el cual Guirassy querría abandonar el equipo amarillo y negro el próximo verano, a pesar de tener contrato vigente hasta 2028.

Woltemade fichó el verano pasado por el Newcastle United procedente del VfB Stuttgart por 95 millones de euros, pero allí está atravesando una crisis evidente, al menos en lo que respecta a la anotación de goles, tras un buen comienzo, ya que el entrenador Eddie Howe apenas lo utiliza en su posición habitual.

«Sé que se me asocia con los goles, pero no se puede comparar el promedio goleador de un delantero con el de un centrocampista que juega a 50, 60 o 70 metros de la portería contraria», declaró Woltemade recientemente al Süddeutsche Zeitung, y añadió: «¡En este momento soy un Nick Woltemade completamente diferente al que era al comienzo de la temporada!».

Según el diario Bild, Woltemade tampoco quiere abandonar los Magpies tras solo un año. Y, según Ricken, tampoco hay interés, porque, en opinión del jefe del BVB, no hay necesidad de actuar; lo mismo ocurre con los rumores que circulan en torno a Fisnik Asllani, a quien se vincula con un fichaje por el BVB, al menos desde la llegada de Ole Book como nuevo director deportivo en Dortmund.

Book había fichado en su día a Asllani en calidad de cedido para el SV Elversberg, allanando así el camino al internacional kosovar hacia su definitiva consagración en el fútbol profesional alemán. Pero, según Ricken, lo mismo se aplica a un posible fichaje de Asllani: «¡Ya tenemos dos jugadores con ese perfil!»