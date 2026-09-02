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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«Una bestia competitiva»: el excompañero de Al-Nassr Alvaro Gonzalez revela cómo es REALMENTE Cristiano Ronaldo a puerta cerrada

C. Ronaldo
Álvaro González
Al Nasr FC
1ª División

El exdefensa del Al-Nassr Alvaro Gonzalez ha ofrecido una interesante visión sobre el carácter de Cristiano Ronaldo lejos de los focos, al describir al icono portugués como una persona cercana en la intimidad. Sin embargo, el español reveló que sobre el césped se produce un cambio drástico, donde el delantero se transforma en un competidor feroz impulsado por su deseo de triunfar.

  • FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP

    Un defensa levanta la tapa

    Gonzalez se ha sincerado sobre la dinámica del vestuario junto a Ronaldo durante su etapa compartida en Al-Nassr, en Arabia Saudí. El central español destacó que el cinco veces ganador del Balón de Oro siguió siendo notablemente humilde y apoyó de forma constante a sus compañeros desde el momento en que llegó a Riad. Esa conexión armoniosa dejó una impresión duradera durante todo el tiempo en que ambos lideraron al poderoso club de la Saudi Pro League.

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  • González destaca un contraste evidente

    En declaraciones a Radio MARCA, Gonzalez arrojó luz sobre el carácter cálido de la superestrella en la intimidad: "Sinceramente, y después de confirmarlo con otros compañeros que hemos tenido en común, es absolutamente fantástico dentro del vestuario".

    Añadió: "Dentro del vestuario, es una persona completamente normal, cercana y alguien que te ayuda". Sin embargo, esa actitud cambia al instante cuando llega el pitido inicial: "Desde el momento en que sale del vestuario y pisa el campo, cambia por completo. Es una bestia competitiva".


  • Firme determinación por la grandeza

    La implacable ética de trabajo de Ronaldo también era igual de evidente en los entrenamientos, donde Gonzalez nunca dudaba en enzarzarse en duros choques físicos con el delantero portugués. Esos intensos enfrentamientos siempre terminaban de forma amistosa fuera del campo: «Después, íbamos al jacuzzi, nos echábamos unas risas y bromeábamos, y todo quedaba olvidado».

    Reforzando el lugar del icono junto a su rival de toda la vida en los libros de historia, el veterano defensa concluyó: «Personas como él y [Lionel] Messi pasarán a la historia del fútbol».

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    A por un legendario hito goleador

    La pareja coincidió en 11 partidos en todas las competiciones durante la campaña 2022-23, con un balance de seis victorias antes de la marcha de Gonzalez. Ronaldo, ahora con 41 años y con contrato con Al-Nassr hasta junio de 2027, continúa su persecución de la monumental barrera de los 1.000 goles, después de haber marcado ya 978 goles oficiales en 1.333 partidos. Esa ambición incansable sigue siendo la fuerza impulsora mientras lidera al Al-Nassr tanto en el ámbito nacional como en el continental.

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