«Una bestia competitiva»: el excompañero de Al-Nassr Alvaro Gonzalez revela cómo es REALMENTE Cristiano Ronaldo a puerta cerrada

En declaraciones a Radio MARCA, Gonzalez arrojó luz sobre el carácter cálido de la superestrella en la intimidad: "Sinceramente, y después de confirmarlo con otros compañeros que hemos tenido en común, es absolutamente fantástico dentro del vestuario".

Añadió: "Dentro del vestuario, es una persona completamente normal, cercana y alguien que te ayuda". Sin embargo, esa actitud cambia al instante cuando llega el pitido inicial: "Desde el momento en que sale del vestuario y pisa el campo, cambia por completo. Es una bestia competitiva".



