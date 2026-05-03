«Me da pena que no se quede en el FC Bayern. Me duele que se tenga que ir. Es una verdadera lástima», declaró en el programa «Doppelpass» de Sport1. A sus 57 años, Basler cree que Goretzka aún puede reforzar al campeón alemán y recomienda al entrenador Vincent Kompany alinearlo desde el inicio en el próximo partido contra el París Saint-Germain.
Traducido por
«Una barbaridad»: un exjugador no entiende la decisión del FC Bayern de Múnich y pide a Vincent Kompany que actúe contra el PSG
Basler no entiende por qué, ya en la ida contra los franceses, Aleksandar Pavlovic fue el elegido para el doble seis y no Goretzka, a quien considera «el más sólido». Por eso, reclama que sea titular en la vuelta. Además, considera «una barbaridad» que el Bayern le deje marchar gratis en vez de renovarle: «Reúne todas las cualidades, tanto defensivas como ofensivas. No entiendo que lo dejen marchar», se quejó el técnico de 57 años sobre su antiguo club.
No obstante, en 2018, durante el programa «Doppelpass», Basler había cuestionado su fichaje del Schalke 04 y dudaba de que se impusiera en el Bayern. Goretzka lo recordó en una entrevista con la revista del club 51, donde mencionó una apuesta al respecto con el legendario entrenador Peter Neururer.
Basler lo reconoce: «No lo recuerdo, pero puedo equivocarme una vez cada diez años. Entonces pensé que el salto del Schalke al Bayern era demasiado grande. Es fantástico que haya evolucionado así». Finalmente, ha cambiado de opinión y hasta ha pedido disculpas al jugador.
- Getty Images Sport
Kimmich: ¿La despedida de Goretzka? «Muy emotiva»
Además de Basler, Joshua Kimmich, compañero de Goretzka desde hace años, admite con nostalgia que la despedida se acerca. «Se nota que él también es consciente de que el tiempo se acaba. Es muy emotivo para todos, también para mí. Llevamos mucho tiempo jugando juntos. Es mucho tiempo cuando, como profesional, tienes una carrera de entre diez y quince años y llevas ocho en el Bayern de Múnich. Es algo muy intenso», explicó Kimmich tras el empate 3-3 (1-2) contra el 1. FC Heidenheim, en el que Goretzka destacó con dos goles.
El director deportivo Max Eberl lo elogió: «¿Leon? Genial. Hace un año y tres cuartos le dijimos que sería difícil, y rindió muy bien. El verano pasado, cuando le advertimos que podría ser complicado, se recuperó». En invierno, tras saber que el Bayern no renovaría su contrato, decidió quedarse en Múnich. «Tuvo buen olfato», concluyó Eberl.
- Getty Images
Goretzka abandona el FC Bayern de Múnich sin coste alguno
A finales de enero, el Bayern anunció que no renovaría el contrato de Goretzka, vigente hasta junio de 2026. Tras ocho años en el club bávaro, el centrocampista, con 69 partidos con la selección, se irá gratis este verano. Sus destinos más probables son el AC Milan y el Atlético de Madrid.
Llegó en 2018 procedente del Schalke 04 y ha jugado 309 partidos con el club muniqués. Bajo las órdenes de Kompany, ha sido la tercera opción en el centro del campo esta temporada, por detrás de Kimmich y Pavlovic, pero aun así ha disputado 45 partidos, en los que ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias.