En el podcast Stick to United, junto a Berbatov, Rooney ofreció una valoración contundente sobre los hábitos entre bastidores de su excompañero. El excapitán de Inglaterra admitió que sus enfoques de los entrenamientos diferían drásticamente.

«Todos éramos perfiles de jugadores diferentes», explicó Rooney. «Por ejemplo, si mirabas a Tevez en los entrenamientos, era una absoluta desgracia. ¡Era el peor en los entrenamientos que he visto en mi vida! Pero luego, como compañero o entrenador, lo aceptábamos porque salía al campo y ponía toda su energía sobre el terreno de juego, lo cual era fantástico».

Rooney también arrojó luz sobre su relación fuera del campo. A pesar de la barrera idiomática, ambos encontraron la manera de conectar durante los desplazamientos que compartían, incluso mientras competían por un puesto en el once inicial.

«Había competencia entre todos nosotros para jugar», añadió Rooney. «Berbatov era bastante callado, Tevez realmente no podía hablar mucho inglés. Fue interesante, en realidad. Yo solía recoger a Tevez en su casa y a veces íbamos al aeropuerto para los partidos de la Champions League porque estaba cerca, pero de alguna manera conseguíamos mantener una conversación. ¡Era raro!

«Probablemente tenía la mejor relación con Cristiano de esos tres delanteros en cuanto a bromas y cosas así. Pero cuando estás en el campo tienes que reconocer con quién estás jugando, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades».



