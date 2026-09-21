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«¡Una auténtica vergüenza!», Gary Neville carga contra el Manchester United y advierte a Michael Carrick que deje de «defender» a las estrellas que están rindiendo por debajo de lo esperado
Una tarde miserable en Craven Cottage
El Manchester United evitó por poco una tercera derrota liguera consecutiva tras arañar un empate 1-1 contra el Fulham en Craven Cottage. Un disparo desviado de Matheus Cunha en los últimos minutos rescató un punto crucial, al neutralizar un desastroso gol en propia puerta tempranero de Lisandro Martinez.
A pesar del empate final, la actuación poco inspirada provocó duras críticas de la leyenda del club Neville. Cargó contra la grave falta de esfuerzo de los jugadores e instó al técnico Carrick a abandonar su firme negativa a criticar públicamente a una plantilla en apuros.
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Neville exige que se acaben las excusas
Durante la retransmisión de Sky Sports, Neville se mostró atónito por la profunda falta de energía exhibida en el oeste de Londres. Le frustró especialmente que Carrick rechazara activamente las afirmaciones de que su equipo fue completamente pasivo durante el partido.
«Michael tiene que dejar de defenderles», dijo Neville. «Entiendo por qué les defiende; es leal, quiere que sus jugadores trabajen para él y, obviamente, todavía queda mucho de temporada.
«Por supuesto, Michael nos está diciendo algo distinto de lo que dice en privado. Eso me habría preocupado de verdad. La gente le hará preguntas sobre él, pero él ya lo sabía cuando aceptó el puesto. Pero no hay pánico en ese sentido, nadie está metiendo presión a Carrick, pero si ese tipo de actuaciones continúan, se encontrará en muchos problemas. Tienen que trabajar más duro que eso para él».
Caminando como maniquíes de entrenamiento
La pobre actuación en Fulham llegó después de derrotas consecutivas contra el Manchester City y de un desplome en la Carabao Cup ante el Brighton. Neville no se mordió la lengua al valorar el desastroso ritmo de trabajo del equipo sin balón, y destacó la facilidad con la que los locales dominaron la posesión.
«Nunca he visto a un equipo del Man Utd desentenderse tanto cuando no tiene la posesión», explicó Neville. «Michael acaba de decir que no hubo nada malo en la energía del equipo.
«Los dos equipos fueron iguales. Los llamé maniquíes. Nunca he visto a un equipo del United caminar tanto como ese. Sin alerta, sin vida. Sin estar sobre la punta de los pies. Siempre deberías estar sobre la punta de los pies.
«Siempre tengo mucho cuidado al decir eso, pero en esos primeros 15 minutos de esa segunda parte, el Man Utd, y en general durante los primeros 60 minutos, fue una auténtica vergüenza. Ni de lejos estuvo lo bastante bien sin balón».
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Se avecina un parón internacional crucial
El actual parón internacional ha llegado en el momento perfecto para que el Manchester United se reajuste. Carrick aprovechará esta pausa prolongada para reconstruir el estado físico de su plantilla antes de regresar a la Premier League ante el Tottenham el 10 de octubre.
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