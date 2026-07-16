«Una auténtica vergüenza»: el Chelsea eliminó una publicación de Enzo Fernández en redes tras la derrota de Inglaterra ante Argentina en el Mundial

El Chelsea fue criticado por celebrar el gol del empate de Fernández con Argentina en la semifinal del miércoles contra Inglaterra. El centrocampista igualó el marcador durante la remontada que llevó a Argentina a ganar 2-1 y eliminar a Inglaterra.

La publicación provocó críticas de los aficionados, que consideraron insensible celebrar un gol que eliminaba a Inglaterra. Los seguidores argumentaron que el club priorizaba la promoción individual del jugador sobre los sentimientos de su afición local. Poco después, el Chelsea eliminó el mensaje de sus redes sin explicar por qué.