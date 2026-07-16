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«Una auténtica vergüenza»: el Chelsea eliminó una publicación de Enzo Fernández en redes tras la derrota de Inglaterra ante Argentina en el Mundial
La publicación del Chelsea desata la indignación de los aficionados
El Chelsea fue criticado por celebrar el gol del empate de Fernández con Argentina en la semifinal del miércoles contra Inglaterra. El centrocampista igualó el marcador durante la remontada que llevó a Argentina a ganar 2-1 y eliminar a Inglaterra.
La publicación provocó críticas de los aficionados, que consideraron insensible celebrar un gol que eliminaba a Inglaterra. Los seguidores argumentaron que el club priorizaba la promoción individual del jugador sobre los sentimientos de su afición local. Poco después, el Chelsea eliminó el mensaje de sus redes sin explicar por qué.
- AFP
Los aficionados condenan la decisión del Chelsea
La publicación en redes provocó una reacción negativa inmediata, y los seguidores cuestionaron la decisión del club tras la eliminación de Inglaterra del Mundial.
Un aficionado escribió en X: «Que un club inglés publique esto es una vergüenza, pero no esperaba otra cosa de ese club de escoria».
Las críticas se multiplicaron y algunos usuarios bromeaban con que el community manager del club perdería su trabajo por la polémica publicación.
Fernández se ve envuelto en otra polémica
Este incidente se suma a la polémica que rodea la carrera internacional de Fernández. Tras ganar la Copa América 2024 con Argentina, se vio involucrado en un episodio de cánticos ofensivos, por el que ofreció disculpas públicas y fue sancionado internamente por el Chelsea.
A pesar de ello, Fernández sigue siendo clave en el centro del campo del Chelsea tras su fichaje récord procedente del Benfica en 2023. Sin embargo, su decisiva actuación contra Inglaterra ha intensificado el escrutinio de parte de la opinión pública inglesa.
- Getty Images Sport
Todas las miradas se centran en la final del Mundial
Fernández se centra en la final del Mundial, donde Argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio. Su objetivo es ayudar a su selección a conseguir otro título mundial.
Fuera de la selección, se sigue especulando sobre su futuro en el Chelsea y su posible fichaje por el Real Madrid. De momento, su foco está en la final.
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