Justo tras la reanudación, Manzambi dio la asistencia para el primer gol de Rubén Vargas (46’) con un gran centro desde la banda derecha. Once minutos más tarde, el jugador del SC Freiburg, que milita en la Bundesliga, marcó él mismo con un disparo con la derecha y un poco de suerte, poniendo el 2-0 en el marcador.
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«Una auténtica pesadilla para los defensas»: el Mundial 2026 ya tiene nueva estrella... ¡y juega en la Bundesliga!
Gracias a estos dos goles, el jugador de 20 años entra en un selecto club: según Opta, Manzambi es el tercer futbolista menor de 21 años, tras Thomas Müller (2010, 8) y Kylian Mbappé (2018, 4), que logra cuatro participaciones directas en goles en un Mundial.
Contra Canadá en Vancouver fue titular por primera vez: tras marcar dos goles en 19 minutos ante Bosnia-Herzegovina (4-1), el seleccionador Murat Yakin lo incluyó en el once. Alineado en el 4-2-3-1 de Suiza como interior ofensivo, completó los 90 minutos y fue uno de los mejores del campo.
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Robin Gosens elogia a Johan Manzambi
Robin Gosens elogió mucho a Manzambi. El defensa de la Fiorentina, de visita en el plató de la ARD, destacó que era «extraordinario ver cómo Manzambi ataca una y otra vez en profundidad; por experiencia, es insoportable para los defensas». Añadió que el delantero vive un momento de «ritmo» gracias al cual hasta remates apenas aceptables, como el del miércoles, acaban dentro.
Ya lleva seis goles en 15 partidos internacionales y, con su nivel en grandes escenarios, su valor de mercado sube. Buena noticia para el SC Friburgo, donde el polivalente extremo derecho, tras renovar, sigue vinculado hasta 2030.
Llegó en 2023 procedente del sub-18 del Servette y, desde 2024, ha jugado 47 partidos oficiales con siete goles y nueve asistencias.
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Thomas Müller recomienda a Johan Manzambi al FC Bayern
Las cualidades de Manzambi llamaron la atención del campeón del mundo Thomas Müller. El comentarista de MagentaTV dijo tras el segundo partido de la fase de grupos contra Bosnia: «Para mí, es un jugador que el FC Bayern debería seguir de cerca». Mats Hummels, también comentarista e icono del Borussia Dortmund, añadió: «O el BVB».
Müller añadió: «Se nota su flexibilidad y naturalidad. Además, ya muestra madurez en sus decisiones y una buena ética de trabajo; en Friburgo forma parte de un equipo que trabaja muy duro. Su evolución me parece excelente».
Desde hace meses se le relaciona con equipos de primer nivel: Bayern, PSG, BVB, Real Madrid y Manchester United.
Por ahora, Manzambi puede seguir brillando en el Mundial: Suiza, primera de grupo, avanza a dieciseisavos, descansa una semana y luego jugará en Vancouver contra uno de los mejores terceros.