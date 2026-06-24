«Una auténtica pesadilla para los defensas»: el Mundial 2026 ya tiene nueva estrella... ¡y juega en la Bundesliga!

Robin Gosens elogió mucho a Manzambi. El defensa de la Fiorentina, de visita en el plató de la ARD, destacó que era «extraordinario ver cómo Manzambi ataca una y otra vez en profundidad; por experiencia, es insoportable para los defensas». Añadió que el delantero vive un momento de «ritmo» gracias al cual hasta remates apenas aceptables, como el del miércoles, acaban dentro.

Ya lleva seis goles en 15 partidos internacionales y, con su nivel en grandes escenarios, su valor de mercado sube. Buena noticia para el SC Friburgo, donde el polivalente extremo derecho, tras renovar, sigue vinculado hasta 2030.

Llegó en 2023 procedente del sub-18 del Servette y, desde 2024, ha jugado 47 partidos oficiales con siete goles y nueve asistencias.