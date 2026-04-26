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«Una auténtica pasada»: James Maddison elogia a Antonin Kinsky tras ver cómo el «brillante» portero del Tottenham se recuperaba de la pesadilla de la Liga de Campeones
La redención de Kinsky en Molineux
Maddison elogió en redes sociales la fortaleza de su compañero Kinsky tras la ajustada victoria 1-0 del Tottenham sobre el Wolverhampton. El gol de Joao Palhinha en el último minuto dio al equipo londinense su primer triunfo en la Premier League desde el 28 de diciembre y el primero bajo la dirección de Roberto De Zerbi.
El portero brilló al final con una gran parada que evitó el gol de Joao Gomes de falta. Maddison, en Instagram: «Genial, amigo @tondakinsky. Has tenido un coraje de infarto para recuperarte en las últimas semanas. Demostrando tu calidad».
Superar la crisis de Madrid
Los elogios de Maddison cobran especial relevancia si tenemos en cuenta el bache que atravesó Kinsky hace poco más de un mes. Durante su debut en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el joven portero checo fue sustituido a los 17 minutos por el entonces entrenador interino, Igor Tudor, tras dos errores que costaron tres goles en los primeros 15 minutos. El jugador se marchó visiblemente abatido.
De Zerbi confía en su portero
De Zerbi ha confiado en Kinsky tras la baja de Guglielmo Vicario por cirugía.
Tras dejar la portería a cero en Molineux, el técnico italiano elogió su carácter y reconoció el obstáculo psicológico que superó tras el incidente de Madrid.
Tras el partido, declaró: «Es un buen chico y un buen portero; después de lo de Madrid se merece un día como hoy. Estoy contento con el resultado. Los primeros 35 minutos jugamos bien, aunque podríamos haber creado más ocasiones y disparos a puerta».
- AFP
Se reavivan las esperanzas de permanencia de los Spurs
La victoria da un gran impulso al Tottenham, que lucha por evitar el descenso a la Championship. De Zerbi elogió el espíritu del equipo y afirmó tener suficiente calidad para mantenerse en la máxima categoría.
El técnico añadió: «Creo que podemos mantenernos. No estamos a 10 puntos, sino a dos del West Ham, que es un buen equipo, pero nosotros también. Lo más importante son las cualidades y el nivel humano de los jugadores; cuando los conocí mejor, supe que podíamos quedarnos en la categoría».