El Real Madrid logró una histórica victoria por 4-3 ante la Roma en la Champions League tras remontar una desventaja considerable en el Estadio Olímpico. La remontada exigió un esfuerzo colectivo monumental, con el conjunto español negándose a aceptar la derrota en suelo italiano.

Carlos Espi fue el impulsor de una remontada extraordinaria. El delantero, que entró en los minutos finales de la segunda parte, marcó el decisivo segundo gol del Madrid, cambió por completo la dinámica del partido y sentó las bases de un triunfo europeo memorable.

Pese a ir por detrás en el marcador, los merengues mostraron una enorme capacidad de resistencia. La confianza colectiva de la plantilla acabó imponiéndose a la Roma y le permitió completar una remontada notable en los últimos compases.



