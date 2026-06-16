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Argentina youth GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Una Argentina que envejece debe confiar en los jóvenes para garantizar que Lionel Messi tenga una despedida perfecta del Mundial

Analysis
Argentina
World Cup
L. Messi
N. Paz
V. Barco
L. Scaloni
FEATURES
Argentina vs Algeria

El palmarés de Lionel Scaloni como seleccionador de Argentina es impecable: tres torneos, tres títulos. La Albiceleste ganó el Mundial 2022 entre las Copas América de 2021 y 2024. Es inédito para un debutante al frente de una selección.

Ganar dos Copas del Mundo seguidas no es imposible, pero sí muy raro. Italia lo hizo en 1934 y 1938. Desde entonces, solo Brasil, con un joven Pelé, repitió en 1962.

Desde entonces, retener el título se ha vuelto casi imposible: solo Francia en 2022 superó la fase de grupos como campeón defensor en este siglo, mientras que Alemania (2018), España (2014), Italia (2010) y la propia Francia (2002) cayeron en la primera ronda. El equipo de Didier Deschamps llegó a la final, algo que no conseguía un campeón desde Brasil en 1998.

El nuevo formato de 48 equipos y un sorteo favorable hacen poco probable que Argentina sufra la misma suerte en 2026, así que ¿podrá Scaloni mantener su éxito y guiar otra campaña hacia el título? Para lograrlo, quizá deba impulsar una transición a mitad de torneo hacia la próxima generación de la Albiceleste.

  • Argentina 2022Getty Images

    Caras conocidas

    Argentina llegó a su centro de entrenamiento en Kansas City con casi el mismo grupo que triunfó en Catar hace tres años y medio. Diecisiete de los veintiséis actuales ya estaban en 2022, y solo falta Ángel Di María —retirado de la selección tras ser nombrado mejor jugador de la final de la Copa América 2024— de los once que enfrentaron a Francia en Lusail.

    Dieciséis de los actuales ya estaban en la Copa América 2021, primer título de Scaloni. En contraste, Brasil trajo solo 11 de los 26 de hace cinco años —tres de ellos porteros— y England conserva a nueve de los que llegaron a la final de la Euro ese mismo verano.


    • Anuncios
  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Se acercan los últimos años de la vida

    La compenetración del plantel argentino ha forjado un vínculo casi fraternal en los últimos cinco años, pero ahora preocupa que la edad les pase factura en el peor momento.

    Nueve jugadores ya superan los 30, entre ellos Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lionel Messi, quien cumplirá 39 durante su sexta Copa del Mundo.

    En el otro extremo, solo tres jugadores —Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nico Paz— tienen menos de 25 años, tras quedarse fuera Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Kilómetros en las piernas

    La selección argentina preocupa por su edad promedio superior a 29 años y por el desgaste de varios titulares tras un calendario intenso. Once de ellos jugaron la Copa América 2024 y luego el Mundial de Clubes, encadenando tres temporadas casi sin pausa.

    Desde el inicio de la temporada 2024-25, el mediocampista Enzo Fernández y el delantero Julián Álvarez han jugado 121 partidos cada uno entre club y selección. No extraña que Álvarez necesitara cuidado en las últimas semanas con el Atlético por un tobillo lesionado, ni que la carga de partidos acabe afectando a Fernández, pese a su buena forma a los 25 años.

    Alexis Mac Allister, ausente en el Mundial de Clubes, sumó 119 encuentros en las dos últimas temporadas y, pese a ser titular ante Argelia el martes, podría sentir el desgaste. Sus actuaciones en la Premier League de los últimos nueve meses sugieren que Scaloni podría tener que sustituirlo pronto.

    Tras criticar al mediocampista en las redes durante la derrota del Liverpool frente al Manchester City en febrero, el exextremo de los Reds Jermaine Pennant declaró a TalkSport: «Vi el partido y me frustré, así que tuiteé... Estaba enfadado, pero era un enfado constructivo. Le dije: “Después de tu lesión en la pretemporada, has vuelto como una sombra de ti mismo; parece que tus piernas se han esfumado”». En ese partido [contra el City] fue un mero espectador, no se involucró en el juego y eso fue lo que mencioné: una observación».

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mantener la fe

    Sin limitaciones, Scaloni mantiene la base del equipo que nunca ha fallado en grandes escenarios. Siete titulares de la final de 2022 repetirán ante Argelia; podrían ser diez si Álvarez, Tagliafico y Molina no llegaran con leves lesiones.

    Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Fernández, De Paul, Mac Allister y Messi repetirán, mientras que Lautaro Martínez, Bota de Oro de la Copa América 2024, sustituirá a Álvarez en la delantera. Es un equipo que sabe ganar, pero ¿debe Scaloni arriesgar y dar más minutos a los jóvenes si Argentina quiere llegar lejos de nuevo?

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Oportunidades para el cambio

    La aversión al riesgo de Scaloni se nota en su elección para el lateral izquierdo ante Argelia. Sin Tagliafico, lo lógico sería que Barco ocupara el once tras sus brillantes actuaciones en los últimos amistosos.

    El jugador del Estrasburgo, que podría fichar por el Chelsea este verano, ha marcado en dos de los últimos tres partidos de Argentina, aunque jugando más adelantado. Sin embargo, Barco es lateral izquierdo y su energía aportaría dinamismo a una banda argentina que muestra signos de envejecimiento.

    Sin embargo, Scaloni parece dispuesto a confiar a Lisandro Martínez, del Manchester United, la marca del veterano Riyad Mahrez. Martínez es más sólido en defensa que Barco, pero su formación como central limita su proyección ofensiva.

    Simeone, por su parte, será titular en el primer partido, pero en una posición poco habitual para él, la de lateral derecho. Tanto Molina como Gonzalo Montiel se recuperan de sus lesiones, así que Simeone ocupará su lugar hasta que uno de ellos, o ambos, estén listos para jugar más de unos pocos minutos desde el banquillo.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    El caso de Paz

    El debate sobre el relevo generacional en la selección argentina se centra en Paz, centrocampista de 21 años que ha brillado las dos últimas temporadas con el Como en Italia.

    Bajo la tutela de Cesc Fábregas, Paz marcó 13 goles y dio siete asistencias la temporada pasada, lo que ayudó a su equipo a terminar cuarto y clasificarse para la Liga de Campeones, a pesar de que el equipo solo había ascendido en 2024. Fue nombrado Mejor Centrocampista en los premios de fin de temporada de la Serie A, y se cree que el Real Madrid activará la cláusula de recompra del contrato del joven este verano.

    Su visión de juego, su audacia con el balón y su frescura contrastan con el momento de Mac Allister. Probablemente empiece en el banquillo, también por una pequeña lesión de rodilla, pero Scaloni podría darle minutos si hace falta.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Salir a correr

    Scaloni ya lo hizo antes: incluyó a Fernández, entonces de 21 años, en el once durante la fase de grupos en Catar, y eso cambió el torneo. Su lealtad es admirable, pero para lograr cuatro de cuatro quizá deba tomar decisiones difíciles, pues el camino de Argentina hacia la final puede ser traicionero.

    Si ganan el Grupo J a Argelia, Austria y Jordania, se medirán en la ronda de 32 al segundo del Grupo H, probablemente Uruguay. De avanzar, en octavos les aguardaría el segundo del Grupo D (Australia) o del G (Bélgica, Egipto o Irán).

    En cuartos, el obstáculo más probable sería Portugal, lo que podría significar el último duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo en un Mundial.

    Para entonces se espera que Scaloni ya tenga definido su once ideal para darle a Messi la mejor despedida. Es probable que incluya a uno o dos de los jugadores más jóvenes.


World Cup
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Algeria
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