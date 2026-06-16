Una Argentina que envejece debe confiar en los jóvenes para garantizar que Lionel Messi tenga una despedida perfecta del Mundial

Ganar dos Copas del Mundo seguidas no es imposible, pero sí muy raro. Italia lo hizo en 1934 y 1938. Desde entonces, solo Brasil, con un joven Pelé, repitió en 1962.

Desde entonces, retener el título se ha vuelto casi imposible: solo Francia en 2022 superó la fase de grupos como campeón defensor en este siglo, mientras que Alemania (2018), España (2014), Italia (2010) y la propia Francia (2002) cayeron en la primera ronda. El equipo de Didier Deschamps llegó a la final, algo que no conseguía un campeón desde Brasil en 1998.

El nuevo formato de 48 equipos y un sorteo favorable hacen poco probable que Argentina sufra la misma suerte en 2026, así que ¿podrá Scaloni mantener su éxito y guiar otra campaña hacia el título? Para lograrlo, quizá deba impulsar una transición a mitad de torneo hacia la próxima generación de la Albiceleste.