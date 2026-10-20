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Una apuesta que amenaza el prestigio del Barcelona: Flick paga el precio de los cálculos del Clásico en el Parque de los Príncipes

FEATURES
Analysis
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
H. Flick
Francia
España
Alemania

Una apuesta perdedora en París

La derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 4-2, este martes, dejó al descubierto las carencias del equipo del técnico Flick en el control del centro del campo, en el manejo de la presión y en la protección de los espacios defensivos.

Y pese a que el conjunto catalán logró igualar el marcador en dos ocasiones, no fue capaz de mantener su equilibrio, mientras el Paris continuó amenazando hasta sentenciar el duelo con absoluta solvencia.

La diferencia quedó clara en la capacidad del Paris para recuperar rápidamente la iniciativa tras cada gol del Barcelona. Y este es un punto esencial en la carrera por la Champions League, cuyo título el Barça aspira a recuperar, donde el talento individual no basta si falta el equilibrio que protege al equipo en los momentos más difíciles del partido, como ocurrió hoy.


  • La batalla del mediocampo: Pedri solo no basta

    El Barcelona tuvo dificultades para controlar el centro del campo, ya que los jugadores del París encontraban opciones de pase disponibles de forma constante, mientras que Pedri parecía cargar él solo con el peso de conectar las líneas.

    El problema no era únicamente la superioridad numérica, sino los movimientos del trío del París, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, que le ofrecían al portador del balón soluciones para superar la presión.

    Cuando el París lograba sortear la presión, la defensa del Barcelona se veía obligada a retroceder y proteger los espacios, en lugar de recuperar el balón en zonas adelantadas. Y aquí es donde aparece la diferencia entre la posesión numérica y el control real; tener el balón no significa imponer el ritmo si el equipo es incapaz de impedir que su rival llegue con facilidad al último tercio.

    Según las estadísticas del portal Flashscore, y pese a la superioridad del Barcelona en la posesión del balón con un 53% frente al 47% del París, y en la precisión de los pases, los números revelan un dominio parisino más claro sobre el juego ofensivo; el París disparó 22 veces frente a las 18 del Barcelona, de ellas 15 remates a puerta frente a solo 5, y registró unos goles esperados (xG) de 3,73 frente a 2,19, con 6 ocasiones claras frente a 5, lo que confirma que el trío de centro del campo parisino (Vitinha, Neves y Ruiz) logró convertir una posesión relativamente menor en una amenaza real y continua.

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  • La presión revela el precio de la defensa adelantada

    El Barcelona se apoyó en la presión alta y en el adelantamiento de su línea defensiva, una estrategia que le concede ventaja ofensiva cuando funciona, pero que se vuelve peligrosa ante un equipo que domina el pase rápido y el aprovechamiento de los espacios a la espalda de los defensas, y que sabe bien dónde golpear para hacer daño a su rival.

    Aquí destacó el papel de la estrella marroquí Achraf Hakimi al proporcionar centros de manera constante, confeccionando el cuarto gol de Ruiz, con lo que quedó a un solo paso de igualar el registro de Samuel Eto'o (20) como mejor asistente africano de la Liga de Campeones, mientras que hoy igualó el balance de Mohamed Salah, exjugador del Liverpool y actual jugador del Trabzonspor, en número de asistencias decisivas (19).

     Asimismo, Désiré Doué aprovechó los espacios a la espalda de la línea adelantada para anotar el primer gol y confeccionar el segundo desde un saque de esquina, por lo que recibió el premio al jugador del partido.

    Así pues, el problema no estuvo únicamente en el adelantamiento de la línea defensiva, sino en la ausencia de una presión suficiente sobre el portador del balón y en la dificultad para cerrar los ángulos de pase.

    Lee también: Un hecho que faltaba desde hacía 19 años: decisiones de urgencia alteran los planes del París y el Barcelona

  • El precio del Clásico: ¿provocó la ausencia de Rodri la derrota?

    La decisión de Hansi Flick de mantener a Rodri Hernández en el banquillo fue determinante, pero no explica la derrota por sí sola. El técnico aclaró que quería dar descanso al jugador tras haber disputado por completo los tres partidos anteriores, al tiempo que subrayó su confianza en Marc Bernal, y todo ello antes de afrontar el Clásico frente al Real Madrid.

    Pero Rodri no era simplemente un centrocampista al que se pudiera sustituir por otro elemento; el equipo necesitaba un jugador que lo ayudara a salir con el balón bajo presión, a controlar el ritmo, a aportar equilibrio entre el centro del campo y la defensa, y a conservar la posesión en otras ocasiones para calmar la tormenta de las rápidas transiciones y el feroz ataque del rival.

    El Barcelona no logró compensar estas funciones de la manera requerida, mientras que Pedri se vio obligado a asumir múltiples responsabilidades. El error no estaba necesariamente en dar descanso a Rodri, sino en no disponer de un sistema capaz de resistir ante el París en su ausencia, un interrogante que seguirá presente cada vez que Rodri falte: ¿cómo se le sustituye?

    La gestión de cargas es importante, pero no debería hacerse a costa del equilibrio en un partido de esta magnitud. 

    Lee también: No hay nadie peor que él: el Barcelona, solo en una casilla negra de la Champions League


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  • Los cambios: decisiones que generan interrogantes

    La sustitución de Pedri y Raphinha en el minuto 60 generó interrogantes, sobre todo porque el Barcelona necesitaba conservar su capacidad para organizar el juego y resistir la presión del París. El ingreso de Rodri no solucionó del todo el problema. Asimismo, el reemplazo de Espart tras su actuación positiva, y el hecho de mantener a Gordon pese a su flojo rendimiento durante todo el partido, abren el debate sobre hasta qué punto los cambios se correspondieron con lo que ofrecieron los jugadores y con lo que necesitaba el equipo, y en torno a esos minutos que dejaron al descubierto la incapacidad del equipo para mantener su equilibrio tras la remontada.

    En el duelo ante el París Saint-Germain de esta noche, Xavi Espart marcó el gol del empate tras 74 minutos de juego, con un disparo a puerta y un xG de 0,29, completó 43 pases con una precisión del 84% y ganó 4 entradas y 5 recuperaciones de balón.

    Según las estadísticas de ESPN, Anthony Gordon completó los 90 minutos ante el París Saint-Germain con tan solo 48 toques, sin ningún gol ni asistencia, con un xG de cero y un xA de 0,16, y sin ningún disparo a puerta ni ningún disparo en total, mientras que ganó un solo duelo e interceptó un único balón.

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  • Una lección del dominio del PSG: ¿sigue siendo grande la distancia entre el Barcelona y el sueño de la 'Orejona'?

    París demostró su capacidad para mantener el ataque y recuperar la iniciativa cada vez que cambiaba el marcador. El Barcelona, en cambio, se apoyó en mayor medida en aprovechar los espacios y los momentos individuales, pero no transformó sus ocasiones en un dominio continuo, y aquí se evidencia la diferencia: el Barcelona genera momentos de peligro, mientras que el campeón vigente es capaz de imponer su estilo y un patrón repetido de amenaza, con el que dirige el partido hacia donde quiere.

    Desde otra perspectiva, el partido reveló que el Barcelona todavía necesita más equilibrio para competir con seriedad por la Champions League. El equipo cuenta con elementos capaces de marcar la diferencia y mostró determinación al remontar en dos ocasiones, pero su talento y sus capacidades ofensivas no bastaron para compensar sus problemas en el centro del campo y en defensa. El París, por su parte, dispuso de múltiples soluciones: presionó con eficacia, aprovechó los espacios, mantuvo el ataque y no perdió la calma tras encajar los goles. Estas son cualidades que necesita cualquier equipo que aspire a conquistar el título.

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