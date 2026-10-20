Una apuesta que amenaza el prestigio del Barcelona: Flick paga el precio de los cálculos del Clásico en el Parque de los Príncipes

La derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 4-2, este martes, dejó al descubierto las carencias del equipo del técnico Flick en el control del centro del campo, en el manejo de la presión y en la protección de los espacios defensivos.
Y pese a que el conjunto catalán logró igualar el marcador en dos ocasiones, no fue capaz de mantener su equilibrio, mientras el Paris continuó amenazando hasta sentenciar el duelo con absoluta solvencia.
La diferencia quedó clara en la capacidad del Paris para recuperar rápidamente la iniciativa tras cada gol del Barcelona. Y este es un punto esencial en la carrera por la Champions League, cuyo título el Barça aspira a recuperar, donde el talento individual no basta si falta el equilibrio que protege al equipo en los momentos más difíciles del partido, como ocurrió hoy.