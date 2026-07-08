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Una antigua lesión en el Arsenal hace que Wojciech Szczesny sienta dolor tras cada parada; el portero del Barcelona ha revelado que, a menudo, no puede quitarse los guantes por sí mismo
El legado duradero de una ruptura ocurrida en 2008
El fichaje de Szczesny por el Barcelona en la temporada 2024-25 se celebró como un regreso de cuento tras su retirada, pero el portero polaco revela ahora la dura realidad física que marcó su carrera. El portero se fracturó ambos brazos en una sesión de gimnasio en el norte de Londres, y las secuelas le han seguido en Roma, la Juventus y ahora el Camp Nou. El dolor crónico fue clave en su decisión inicial de retirarse tras la Euro 2024, pues la rutina diaria del fútbol se le hacía insostenible.
- AFP
Atrapar el balón a pesar del dolor
En una entrevista en YouTube con su excompañero Grzegorz Krychowiak, el veterano guardameta explicó que una lesión en el Arsenal en 2008 cambió todo. Reveló que sufre dolor en cada partido y entrenamiento con Hansi Flick.
«No puedo atrapar el balón sin dolor. Cada disparo que detengo me duele. Me he acostumbrado, pero es una sensación muy desagradable», afirmó Szczesny.
Luchas más allá del campo de fútbol
El dolor no desaparece tras el pitido final. Szczesny admite que la inflamación y el cansancio en sus manos le dificultan las tareas más sencillas después de un partido. Estas limitaciones, frustrantes pero aceptadas, forman parte de su rutina al final de su carrera.
Reconoce: «A veces no puedo quitarme el guante, no consigo desabrochar el velcro y debo pedir ayuda. Se me cae la botella de agua y no logro abrirla. Me lleva casi una hora».
- Getty Images Sport
Evitar que se repita lo que ocurrió en la infancia
Más allá de las cicatrices físicas, Szczesny se sinceró sobre la carga emocional de su relación con su padre, Maciej Szczesny. El jugador del Barcelona confesó que su infancia estuvo marcada por el temor cada vez que su padre, exguardameta profesional, regresaba a casa.
«Desde muy pequeño, nuestra relación se caracterizaba por el miedo que le tenía a mi padre», reflexionó. «Nunca pensaba: “Oh, viene papá”. Era más bien: “Maldita sea, viene papá”, porque nunca sabías de qué humor estaría». Esta experiencia marcó su paternidad, y concluyó: «Me prometí que mi hijo nunca tendría miedo de que volviera a casa».
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