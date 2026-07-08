Una antigua lesión en el Arsenal hace que Wojciech Szczesny sienta dolor tras cada parada; el portero del Barcelona ha revelado que, a menudo, no puede quitarse los guantes por sí mismo

En una entrevista en YouTube con su excompañero Grzegorz Krychowiak, el veterano guardameta explicó que una lesión en el Arsenal en 2008 cambió todo. Reveló que sufre dolor en cada partido y entrenamiento con Hansi Flick.

«No puedo atrapar el balón sin dolor. Cada disparo que detengo me duele. Me he acostumbrado, pero es una sensación muy desagradable», afirmó Szczesny.