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«¡Una amenaza para cualquier equipo!» Harry Kane lanza una gran advertencia del Bayern de Múnich tras la goleada de cinco tantos en la Champions League
El Bayern lanza un serio aviso en la Champions League
El Bayern ha arrancado su última campaña de la Champions League de forma devastadora. El gigante alemán se impuso con una contundente victoria por 5-0 contra el Bodo/Glimt el jueves por la noche.
Kane fue uno de los grandes protagonistas tras el pitido final. El delantero de 33 años ya suma tres goles en sus cinco primeros partidos en todas las competiciones esta temporada.
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Kane lanza una advertencia a sus rivales europeos
La contundencia de la victoria ha dado a Kane una confianza total en sus compañeros. Cree firmemente que el gigante bávaro debe ser considerado uno de los principales favoritos para levantar el prestigioso trofeo.
Tras la goleada de cinco tantos, el capitán de Inglaterra quiso destacar la fortaleza colectiva del equipo. Lanzó una advertencia directa a cualquier futuro rival en la competición.
«Somos una amenaza para cualquier equipo», declaró el veterano delantero tras el partido. «Tenemos que seguir siendo humildes, pero los equipos lo pasarán mal contra nosotros, con o sin balón».
La evolución táctica impulsa al Bayern hacia adelante
Un factor clave detrás de esta renovada confianza es el continuo desarrollo táctico de la plantilla. Los jugadores del Bayern se han beneficiado enormemente de pasar un año más trabajando a las órdenes de su entrenador.
La sintonía entre el cuerpo técnico y el vestuario está dando ahora sus frutos sobre el césped. Según Kane, la plantilla ha asimilado por completo el plan táctico necesario para dominar los partidos. Dijo: "Hemos tenido un año más con el entrenador, ahora entendemos plenamente sus ideas".
- AFP
Los favoritos apuntan a la gloria definitiva en la Liga de Campeones
Con su campaña en la Champions League iniciada de forma perfecta, el Bayern se ha consolidado de inmediato como el equipo a batir. El club alemán buscará ahora trasladar este enorme impulso a sus próximos compromisos nacionales y europeos. Si mantiene este nivel de rendimiento, una trayectoria larga hasta las últimas fases de la competición parece inevitable.
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