La contundencia de la victoria ha dado a Kane una confianza total en sus compañeros. Cree firmemente que el gigante bávaro debe ser considerado uno de los principales favoritos para levantar el prestigioso trofeo.

Tras la goleada de cinco tantos, el capitán de Inglaterra quiso destacar la fortaleza colectiva del equipo. Lanzó una advertencia directa a cualquier futuro rival en la competición.

«Somos una amenaza para cualquier equipo», declaró el veterano delantero tras el partido. «Tenemos que seguir siendo humildes, pero los equipos lo pasarán mal contra nosotros, con o sin balón».