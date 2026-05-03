Según el diario español Marca, aumentan los indicios de que el polaco podría marcharse este verano. El contrato de Lewandowski expira al final de la temporada y la renovación parece improbable.
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¿Una alternativa espectacular a Julián Álvarez? El Barça sigue a un jugador de la Premier League valorado en 63 millones de euros para reemplazar a Robert Lewandowski
Desde hace tiempo, Julián Álvarez suena como candidato para reemplazar a Lewandowski en el Barça. Pero su fichaje sería caro: tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones de euros.
Aun así, su gran técnica —20 goles y nueve asistencias en 48 partidos— lo hace muy codiciado. Diego Simeone admitió estar frustrado por los constantes rumores que sitúan a su pupilo en el Barcelona este verano.
«Es normal, es un jugador extraordinario», declaró sobre los rumores y añadió: «Hay interés del Arsenal, el París Saint-Germain, el Barcelona y otros equipos, pero eso no nos preocupa».
Según Marca, el Barça busca alternativas y valora a Joao Pedro, del Chelsea, con el respaldo de Deco.
- GOAL/Getty
Joao Pedro parece intrasferible, pero el Chelsea tiene un problema.
Sin embargo, ESPN Brasil informa que los Blues consideran a Pedro intransferible, pues temen no encontrar un sustituto. El jugador de 24 años lleva esta temporada 19 goles y nueve asistencias.
El jugador, fichado en 2025 al Brighton por más de 63 millones de euros y con contrato hasta 2033, se centra en el final de temporada y el Mundial, aunque no descarta cambiar de aires.
Sin embargo, con el Chelsea podría quedarse sin competiciones europeas: en la Premier solo es noveno y la FA Cup, cuya final disputará contra el Manchester City el 16 de mayo, es su última vía de acceso continental.