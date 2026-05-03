Desde hace tiempo, Julián Álvarez suena como candidato para reemplazar a Lewandowski en el Barça. Pero su fichaje sería caro: tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones de euros.

Aun así, su gran técnica —20 goles y nueve asistencias en 48 partidos— lo hace muy codiciado. Diego Simeone admitió estar frustrado por los constantes rumores que sitúan a su pupilo en el Barcelona este verano.

«Es normal, es un jugador extraordinario», declaró sobre los rumores y añadió: «Hay interés del Arsenal, el París Saint-Germain, el Barcelona y otros equipos, pero eso no nos preocupa».

Según Marca, el Barça busca alternativas y valora a Joao Pedro, del Chelsea, con el respaldo de Deco.