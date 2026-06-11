¿Una advertencia para Cristiano Ronaldo? Roberto Martínez admite que aún no ha «cerrado» el once inicial de Portugal para el primer partido del Mundial





Portugal cerró su preparación para el torneo con una victoria 2-1 sobre Nigeria en un amistoso el miércoles, con Ronaldo jugando 64 minutos, aunque el rendimiento generó más dudas que certezas en el cuerpo técnico. Tras el partido, Martínez declaró a ESPN que la competencia por un puesto sigue intensa entre los 26 convocados.

«Hemos utilizado a los 26 jugadores en los dos partidos [contra Chile y Nigeria], y todos están listos para el Mundial», afirmó Martínez. «Aún no he decidido el once inicial. Tenemos claro lo que queremos. Hay muchos jugadores rindiendo a un alto nivel que pueden hacer el mismo trabajo sobre el terreno de juego».



