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¿Una advertencia para Cristiano Ronaldo? Roberto Martínez admite que aún no ha «cerrado» el once inicial de Portugal para el primer partido del Mundial
Un dilema de alineación para Martínez
Portugal cerró su preparación para el torneo con una victoria 2-1 sobre Nigeria en un amistoso el miércoles, con Ronaldo jugando 64 minutos, aunque el rendimiento generó más dudas que certezas en el cuerpo técnico. Tras el partido, Martínez declaró a ESPN que la competencia por un puesto sigue intensa entre los 26 convocados.
«Hemos utilizado a los 26 jugadores en los dos partidos [contra Chile y Nigeria], y todos están listos para el Mundial», afirmó Martínez. «Aún no he decidido el once inicial. Tenemos claro lo que queremos. Hay muchos jugadores rindiendo a un alto nivel que pueden hacer el mismo trabajo sobre el terreno de juego».
Ronaldo tiene dificultades en el último entrenamiento
Ronaldo, de 41 años, falló cuatro ocasiones claras —incluida una a puerta vacía— ante Nigeria.
Tras el encuentro, el veterano capitán se mostró optimista en redes: «Los preparativos han concluido. Todas las miradas están puestas en el Mundial». Sin embargo, Martínez subraya que la alineación titular se definirá «hasta el último día».
Énfasis en la profundidad de la plantilla
Martínez rechaza la idea de un equipo fijo y defiende que el fútbol moderno requiere flexibilidad en las convocatorias. Tras tres años y medio al frente de Portugal, asegura que su experiencia le permite mantener a los jugadores en vilo hasta justo antes del pitido inicial contra la República Democrática del Congo.
«El once inicial es el resultado del trabajo hasta el último día, y así hemos funcionado durante tres años y medio. Esa experiencia me ayuda mucho», explicó Martínez. «La selección no tiene un once fijo, sino jugadores que luchan por un puesto. En el fútbol moderno, los 26 pueden aportar».
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Últimos preparativos en Florida
Aunque el partido contra Nigeria no fue una exhibición perfecta, Martínez se mostró satisfecho con los avances tácticos de su equipo en la pretemporada. «Ha sido un partido muy bueno para nosotros», concluyó el entrenador. «El objetivo no es ganar 5-0 ni ofrecer un partido brillante, sino trabajar aspectos individuales y terminar más fuertes que al inicio. Eso demuestra un trabajo bien hecho, concentración y claridad a la hora de poner en práctica los conceptos. Estamos mucho mejor preparados».
La selección viajará el viernes a Palm Beach (Florida) para preparar el Grupo K, donde debutará ante la República Democrática del Congo en Houston, antes de enfrentar a Uzbekistán y Colombia.