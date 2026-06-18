El sistema de «fuera de juego semiautomático» y otras tecnologías de arbitraje han generado controversia en el Mundial 2026. Se implementaron para reducir errores humanos y agilizar decisiones, aprovechando el avance tecnológico del torneo.

Sin embargo, la cadena española «Archivo VAR», especializada en el análisis arbitral, cuestiona la precisión de esas decisiones.

Según la cadena, en el Inglaterra-Croacia el VAR usó una imagen del momento en que el balón sale del pie del jugador, no del primer contacto, lo que, a su juicio, invalidaba la jugada para determinar si el croata estaba en fuera de juego en el segundo gol.

Según la plataforma, esa imagen no sirve para confirmar si el croata estaba en fuera de juego en el segundo gol.

Para la plataforma, este error confirma las deficiencias del sistema tras otras jugadas polémicas en los partidos Argentina-Argelia y Suecia-Túnez.

Según el diario español «AS», las mejoras incluyen un balón inteligente que detecta el contacto con precisión, cámaras para los árbitros y visualización 3D basada en «gemelos digitales».