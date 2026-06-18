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FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Una aclaración decisiva tras cuatro casos polémicos... ¿Se equivocó el «offside semiautomático» en el Mundial?

Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
World Cup
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Inglaterra
Croacia
EE. UU.
Argentina
Argelia

El socio oficial de la FIFA afirma que la nueva tecnología funciona con extrema precisión.

El sistema de «fuera de juego semiautomático» y otras tecnologías de arbitraje han generado controversia en el Mundial 2026. Se implementaron para reducir errores humanos y agilizar decisiones, aprovechando el avance tecnológico del torneo.

Sin embargo, la cadena española «Archivo VAR», especializada en el análisis arbitral, cuestiona la precisión de esas decisiones.

Según la cadena, en el Inglaterra-Croacia el VAR usó una imagen del momento en que el balón sale del pie del jugador, no del primer contacto, lo que, a su juicio, invalidaba la jugada para determinar si el croata estaba en fuera de juego en el segundo gol.

Según la plataforma, esa imagen no sirve para confirmar si el croata estaba en fuera de juego en el segundo gol.

Para la plataforma, este error confirma las deficiencias del sistema tras otras jugadas polémicas en los partidos Argentina-Argelia y Suecia-Túnez.

Según el diario español «AS», las mejoras incluyen un balón inteligente que detecta el contacto con precisión, cámaras para los árbitros y visualización 3D basada en «gemelos digitales».

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    «Mejorar la eficiencia es esencial»

    George Cox, ingeniero de soluciones de un socio tecnológico de la FIFA, respondió a las acusaciones de fallos del nuevo sistema y a la polémica en redes. En declaraciones al diario «AS», afirmó: «El objetivo es mejorar la eficiencia y reducir los errores».

    Explicó que se crearon modelos digitales de los 1 248 jugadores mediante un escaneo avanzado.

    «Se ha escaneado a todos los jugadores de este Mundial. Cada uno pasó por una sala especial que nos permitió reproducirlo con gran precisión», afirmó.

    «Solo necesitamos 30 segundos por jugador, y a menudo lo hicimos en los hoteles de las selecciones o durante las jornadas de prensa. Luego, la creación del modelo tridimensional lleva entre dos y tres horas».

    El sistema busca calcular el fuera de juego con máxima precisión, sin que haya diferencias de proporciones entre los jugadores en las imágenes de arbitraje.

    El proceso fue delicado: se prohibió llevar relojes o pulseras, pues cualquier accesorio podría alterar la precisión de los datos.

    «Debíamos asegurarnos de que no llevaran nada que alterara las mediciones, pues lo importante es la precisión del análisis arbitral», concluyó.

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    Acelerar las decisiones sobre las incursiones

    El informe indica que la nueva tecnología agilizó las decisiones de fuera de juego: los asistentes recibían avisos directos por intercomunicador y actuaban antes de que acabara la jugada.

    Cuando es necesario, se analiza en detalle con los datos del balón inteligente, que registra 500 puntos por segundo; así se validó un gol a Suecia tras confirmar que el delantero tocó el balón antes que su compañero.

    التسلل شبه الآلي 3

  • La tecnología de los árbitros... un laboratorio abierto

    En este Mundial se prueban avances en tecnología arbitral, como la cámara «Referee View», que muestra las jugadas desde la perspectiva del árbitro.

    Ya se había probado en algunas ligas europeas, entre ellas la española, pero ahora incorpora inteligencia artificial para estabilizar la imagen y mejorar la retransmisión.

    Según el informe, esta versión mejorada, respaldada por los socios del torneo, ofrece una nueva experiencia visual y podría convertirse en un elemento habitual del fútbol moderno.