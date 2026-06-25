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Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

Traducido por

Una acción de guerrilla publicitaria en toda su gloria: Nike presenta la nueva camiseta de la DFB antes del partido del Mundial de Alemania contra Ecuador

World Cup
Ecuador vs Alemania
Alemania
J. Musiala

El gigante estadounidense de artículos deportivos Nike vestirá también a la selección alemana de fútbol a partir de 2027, y ya ha dado un adelanto de cómo será.

Víspera del último partido de Alemania en la fase de grupos contra Ecuador: la empresa lanzó el jueves en Nueva Jersey una campaña de guerrilla con el eslogan «Hola, Nueva Jersey», o sea: «Hola, nueva camiseta».

  • Una embarcación remontaba el río Hudson desde Staten Island, pasando por la Estatua de la Libertad hasta llegar frente al perfil urbano de Manhattan. En ella se veía una foto del «pie mágico» Jamal Musiala con la nueva equipación.

    De blanco clásico con cuello redondo negro, evoca la que usó el «Emperador» Franz Beckenbauer en el Mundial de 1974. En el pecho lleva el águila de la DFB y el «swoosh» de Nike.

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  • Nike sustituye a adidas en la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tras 70 años

    Sin embargo, como el proveedor estadounidense aún no puede mostrar la camiseta completa, en la foto de Musiala aparece pixelada. Hasta finales de año, la selección alemana seguirá vestida por adidas, igual que en el Mundial contra Ecuador (22:00 h, ARD y Magenta).

    La firma de Herzogenaurach patrocina a la selección desde hace más de 70 años. En marzo de 2024, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció que, entre el 1 de enero de 2027 y 2034, trabajará con Nike, que pagará 100 millones de euros anuales.

  • La selección alemana para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    DelanteroJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray de Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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