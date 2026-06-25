Víspera del último partido de Alemania en la fase de grupos contra Ecuador: la empresa lanzó el jueves en Nueva Jersey una campaña de guerrilla con el eslogan «Hola, Nueva Jersey», o sea: «Hola, nueva camiseta».
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Una acción de guerrilla publicitaria en toda su gloria: Nike presenta la nueva camiseta de la DFB antes del partido del Mundial de Alemania contra Ecuador
Una embarcación remontaba el río Hudson desde Staten Island, pasando por la Estatua de la Libertad hasta llegar frente al perfil urbano de Manhattan. En ella se veía una foto del «pie mágico» Jamal Musiala con la nueva equipación.
De blanco clásico con cuello redondo negro, evoca la que usó el «Emperador» Franz Beckenbauer en el Mundial de 1974. En el pecho lleva el águila de la DFB y el «swoosh» de Nike.
Nike sustituye a adidas en la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tras 70 años
Sin embargo, como el proveedor estadounidense aún no puede mostrar la camiseta completa, en la foto de Musiala aparece pixelada. Hasta finales de año, la selección alemana seguirá vestida por adidas, igual que en el Mundial contra Ecuador (22:00 h, ARD y Magenta).
La firma de Herzogenaurach patrocina a la selección desde hace más de 70 años. En marzo de 2024, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció que, entre el 1 de enero de 2027 y 2034, trabajará con Nike, que pagará 100 millones de euros anuales.
La selección alemana para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Delantero Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray de Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11