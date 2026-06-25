Una acción de guerrilla publicitaria en toda su gloria: Nike presenta la nueva camiseta de la DFB antes del partido del Mundial de Alemania contra Ecuador

Una embarcación remontaba el río Hudson desde Staten Island, pasando por la Estatua de la Libertad hasta llegar frente al perfil urbano de Manhattan. En ella se veía una foto del «pie mágico» Jamal Musiala con la nueva equipación.

De blanco clásico con cuello redondo negro, evoca la que usó el «Emperador» Franz Beckenbauer en el Mundial de 1974. En el pecho lleva el águila de la DFB y el «swoosh» de Nike.