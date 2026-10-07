«Un viaje legendario»: el director deportivo del Barcelona, Deco, rinde el homenaje definitivo a Lionel Messi tras la emotiva retirada de Argentina

El recorrido internacional de Messi llegó a su fin de forma contundente, ya que Argentina se impuso con comodidad por 3-0 a Benín. Fue una noche marcada por la emoción a flor de piel, con aficionados y compañeros de equipo llorando mientras el ocho veces ganador del Balón de Oro ponía fin a su etapa con Argentina. Entre quienes encabezaron los homenajes estuvo Deco, que compartió una parte importante de su carrera con el pequeño genio en Cataluña.

Deco acudió a las redes sociales para expresar su admiración por su excompañero y destacar el impacto que Messi ha tenido en este deporte a nivel global. En Instagram, el ejecutivo portugués señaló: "Un recorrido legendario con la selección argentina. Enhorabuena por cada capítulo de una carrera increíble. ¡El fútbol y todos los que aman este deporte te dan las gracias, Leo!"