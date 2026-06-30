Un verano caluroso... Los vientos de Arabia Saudí soplan sobre el castillo del Al-Ahli

El club Neom ha iniciado los trámites para fichar al mediocampista del Al-Ahly, Imam Ashour, tras su destacado rendimiento con club y selección de Egipto.

El Neom presentó una oferta de seis millones de dólares: cuatro fijos y dos en variables por objetivos del jugador y del equipo.

Sin embargo, el Al-Ahly la rechazó de inmediato, alegando que la cifra no refleja el nivel deportivo ni el valor comercial del jugador, quien se ha erigido en una de sus principales estrellas en las dos últimas temporadas.

Pidió diez millones: ocho fijos y dos en variables, señal de su deseo de retenerlo.

El Al-Ahly insiste en esa cifra porque el jugador es clave en el centro del campo, destaca por su técnica, su capacidad de conexión entre líneas, su aportación goleadora y su presencia física.

En sus más de 80 partidos con el Al-Ahly ha marcado cerca de 30 goles y dado más de 15 asistencias, y ha resultado clave en varios títulos nacionales y continentales, lo que le consagra como una de las estrellas de la «Fortaleza Roja».

Su salida se planteó antes, pero la directiva lo reevaluó y decidió retenerlo al constatar su gran influencia.

Su buen rendimiento con Egipto en el Mundial 2026 ha elevado aún más su cotización, atrayendo el interés de clubes saudíes y del Golfo.

Aunque el Al-Ahli se mantiene firme, las negociaciones continúan a la espera de que Neom mejore su oferta para cumplir con las exigencias del club egipcio.