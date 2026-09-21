AFP
Traducido por
«Un último partido»: Lionel Messi comparte un mensaje emotivo mientras Argentina se prepara para su última aparición
Mensaje emotivo y camiseta especial de Adidas
Messi acudió a las redes sociales para compartir un emotivo mensaje antes de su última aparición con Argentina, limitándose a decir: «Un último partido. Una camiseta para toda la vida».
En un vídeo publicado recientemente, se le ve sustituyendo una camiseta estándar de la selección por una camiseta especial de Adidas de Argentina con su nombre y el icónico número 10 en dorado, antes de coger unas botas blancas. Lionel Scaloni ha incluido a Messi en la convocatoria para enfrentarse a Benín el 6 de octubre en El Monumental, que tiene capacidad para 84.000 espectadores. Este partido sirve como homenaje oficial a Messi, que anunció su retirada internacional en agosto.
La dolorosa decisión de retirarse
Al anunciar su retirada, Messi dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores, en el que explicó la dificultad de dar un paso al lado tras una carrera legendaria que incluye 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias.
Afirmó: "Después del tiempo que pasó desde la final del (Mundial), y tras pensarlo detenidamente, me gustaría anunciar a todo el mundo que me retiraré de la selección nacional. Fue una decisión dolorosa, y todavía me duele profundamente, pero entiendo que ha llegado el momento. Os juro que siempre he dado lo mejor de mí, no solo en estos últimos años, cuando lo ganamos todo, sino también antes."
Detalles de las entradas para el partido de despedida
Messi también expresó su inmenso orgullo por representar a su país en el escenario global y añadió: «Siempre he luchado y lo he dejado todo sobre el césped por esta camiseta, para daros felicidad y haceros sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol».
Para los aficionados que esperan presenciar este momento histórico, el medio francés Foot Mercato informa de que la venta de entradas comienza el martes a las 18:00. La Asociación del Fútbol Argentino ha fijado unos precios de entre 52 € y 278 €. Otras categorías de precios incluyen 104 €, 185 € y 260 €, mientras que los niños podrán asistir al histórico partido de despedida por solo 17 €.
- AFP
¿Qué le espera ahora a Argentina?
La Asociación del Fútbol Argentino ha invitado a todos los miembros de la plantilla campeona del Mundial 2022 a acompañar a Messi durante su partido de despedida contra Benín. Una vez suene el pitido final el 6 de octubre, Argentina iniciará oficialmente una nueva era sin su mejor jugador, lo que obligará a Scaloni a construir una nueva base ofensiva mientras prepara sus próximos partidos de clasificación para el Mundial.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias