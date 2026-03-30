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Un tribunal francés desestima la demanda de indemnización de 104 millones de libras esterlinas presentada por el Cardiff City por la muerte de Emiliano Sala
Derrota judicial para los Bluebirds en Nantes
El delantero argentino y el piloto David Ibbotson fallecieron cuando su avión Piper Malibu se estrelló en el Canal de la Mancha, mientras Sala viajaba desde Francia para reunirse con sus nuevos compañeros de equipo en el sur de Gales. Tras la tragedia, el Cardiff inició un proceso judicial contra el Nantes, reclamando 120 millones de euros (104 millones de libras) por pérdida de ingresos potenciales y daños y perjuicios. Sin embargo, el juez francés falló en contra del club, ordenándole pagar aproximadamente 400 000 libras en concepto de costas judiciales y daños morales al equipo de la Ligue 1.
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Reacción del equipo jurídico del FC Nantes
La decisión fue recibida con alivio por los representantes del Nantes, quienes siempre han sostenido que el club no tenía ninguna responsabilidad en la logística del vuelo ni en el accidente que finalmente se produjo. Los abogados Jérôme Marsaudon y Louis Marie Absil emitieron un comunicado conjunto tras el veredicto, en el que expresaron su satisfacción por el resultado de un proceso que se ha prolongado durante varios años.
La declaración decía: «El FC Nantes no es en modo alguno responsable de la tragedia ocurrida, y nos complace que el tribunal haya escuchado nuestro caso y lo haya confirmado en términos muy claros».
La sentencia del tribunal estipulaba que la multa impuesta al Cardiff debía pagarse de inmediato, independientemente de si el club galés decidía llevar el asunto más allá a través del sistema de apelaciones.
El Cardiff City expresa su «gran amargura»
Los representantes del equipo galés, que acudieron al tribunal acompañados por la madre de Sala, Mercedes Taffarel, expresaron su decepción. Celine Jones, de Capital Law, en representación del Cardiff City, señaló que el veredicto no había cumplido con los estándares de integridad que esperaban al presentar el caso ante la justicia francesa.
«Lamentamos profundamente que el tribunal no haya reconocido la responsabilidad del FC Nantes en esta tragedia», declaró Jones. «Iniciamos este procedimiento para que saliera a la luz toda la verdad de este caso en memoria de Emiliano Sala. Hoy constatamos con gran amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han prevalecido en esta decisión. No se ha hecho justicia y creo que eso es difícil para la familia. Puedo decir a los aficionados del Cardiff que el club hizo lo que consideró correcto, que se esforzó al máximo para buscar justicia y que aún no ha logrado obtenerla».
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Posibilidad de futuros recursos
Aunque esta sentencia supone un importante revés para el Cardiff, es posible que el proceso judicial aún no haya llegado a su fin. El club dispone ahora de un plazo de un mes para presentar un recurso formal contra la decisión. Si deciden seguir adelante, el caso se remitiría al Tribunal de Apelación de Rennes, un proceso que, según los expertos, podría tardar hasta dos años más en resolverse.
Una apelación daría lugar, en la práctica, a un nuevo juicio, lo que permitiría volver a examinar todas las pruebas en su totalidad. Por ahora, los responsables del Cardiff City han indicado que se tomarán un tiempo para reflexionar sobre el veredicto antes de decidir cuál será su próximo paso. La tragedia sigue cerniéndose sobre ambos clubes cinco años después de que se fuera a llevar a cabo el traspaso récord de 15 millones de libras, lo que pone de relieve el complejo y doloroso legado que dejó el fallecimiento del delantero.