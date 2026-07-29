Action Plus
Traducido por
Un tribunal brasileño impone un castigo sin precedentes a un jugador del Internacional por una entrada que dejó a un rival del Cruzeiro con la pierna rota
Sentencia histórica del tribunal deportivo
El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) ha dado el paso extraordinario de sancionar a Gabriel hasta que Pec vuelva a los terrenos de juego. El delantero del Cruzeiro sufrió una fractura de tibia izquierda en su debut tras una dura entrada del defensa del Internacional durante un partido de la Serie A el 23 de julio.
La decisión del tribunal, dictada el martes, estipula que Gabriel seguirá apartado hasta que Pec reciba el alta médica para volver a entrenarse. Para garantizar que el castigo se mantenga dentro de los límites legales, la suspensión se ha fijado en un máximo de 180 días.
- Action Plus
Gabriel expone su caso
Ante el tribunal, un abatido Gabriel insistió en que no hubo mala intención detrás de la entrada que provocó la lesión. El defensa, de 22 años, expresó su profundo pesar por la situación y reveló el coste personal que el incidente ha tenido en su bienestar desde que se disputó el partido.
"He pasado noches sin dormir rezando por él, y ofrezco una disculpa de corazón a todos en Cruzeiro", dijo. "Tuve la sensación de que llegaría antes al balón, y así fue.
"Como el campo estaba bastante resbaladizo y mojado, acabé golpeando el balón y luego no tuve tiempo de retirar la pierna, y así fue como se produjo esta entrada algo más dura, pero sin ninguna intención de hacer daño a mi compañero de profesión ni mala fe".
Gabriel fue acusado oficialmente en virtud del artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que abarca el "juego violento". Aunque ese artículo suele conllevar un rango determinado de partidos, la acusación defendió con éxito una ampliación en virtud de una disposición específica que permite que la sanción del infractor se ajuste al tiempo de recuperación del jugador lesionado en casos de traumatismo físico grave.
Un revés devastador para Cruzeiro
La lesión supone un golpe durísimo para Cruzeiro, que había invertido mucho en Pec apenas unas semanas antes del incidente. El delantero fue un fichaje de relumbrón para el gigante brasileño, al llegar procedente de LA Galaxy por una cantidad récord para el club de al menos 12 millones de dólares durante el parón del Mundial de 2026.
Los responsables de Cruzeiro han mantenido el foco en la recuperación del jugador, aunque la gravedad de la fractura de pierna implica que no podrán contar con su adquisición récord durante una parte significativa de la temporada. Las implicaciones económicas y deportivas para el club son enormes, dada la importante inversión necesaria para convencer al jugador de 25 años de regresar a Brasil desde Norteamérica.
- Action Plus
División en el panel por la prohibición de la duración de la recuperación
La decisión de aplicar un castigo tan poco tradicional no fue unánime entre el panel encargado de juzgar el caso. Uno de los jueces deportivos, Rodrigo Steinmann Bayer, defendió inicialmente su oposición a la sanción de duración ligada a la recuperación y votó en su lugar por una suspensión estándar de seis partidos.
Sin embargo, Bayer acabó siendo superado por la mayoría del panel. El presidente del tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvao, junto con Eduardo Xible Salles Ramos y Aline Goncalves Jatahy, votaron todos a favor de imponer la sanción más larga. Internacional todavía puede apelar la resolución, pero por ahora el futuro inmediato del defensa está ligado por completo al progreso médico del hombre al que lesionó.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias