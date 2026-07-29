Ante el tribunal, un Gabriel desolado insistió en que no hubo intención maliciosa detrás de la entrada que provocó la lesión. El defensa, de 22 años, expresó su profundo pesar por la situación y reveló el coste personal que el incidente ha tenido en su bienestar desde que se produjo el partido.

«He pasado noches sin dormir rezando por él, y ofrezco una disculpa de corazón a todos en Cruzeiro», dijo. «Tuve la sensación de que llegaría primero al balón, y así fue.

«Como el campo estaba bastante resbaladizo y mojado, acabé golpeando el balón y luego no tuve tiempo de retirar la pierna, y así fue como se produjo esta entrada algo más dura, pero sin ninguna intención de hacer daño a mi compañero de profesión ni ninguna malicia».

Gabriel fue acusado oficialmente en virtud del artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que contempla el «juego violento». Aunque el artículo suele conllevar un rango determinado de partidos, la acusación defendió con éxito una ampliación en virtud de una disposición específica que permite que la suspensión de un infractor se ajuste al tiempo de recuperación del jugador lesionado en casos de traumatismo físico grave.



