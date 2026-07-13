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Un titular de la selección francesa en el Mundial como suplente: el PSG, a punto de cerrar un fichaje a buen precio

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Paris Saint-Germain
Paris FC vs Paris Saint-Germain

El último bicampeón de la Liga de Campeones está cerca de fichar al lateral izquierdo Lucas Digne.

Varios medios coinciden: el PSG ha alcanzado un acuerdo verbal con el jugador de 32 años y ya avisó al Aston Villa que pagará su cláusula, inferior a diez millones de euros. Digne aceptaría ser suplente de Nuno Mendes.

  • Digne regresaría al PSG trece años después. En 2013 el club parisino lo fichó al Lille por 15 millones de euros. Con el equipo de la capital ganó dos ligas, luego jugó cedido en la Roma y más tarde fichó por el Barcelona.

    Tras tres años y medio y tres títulos (1 Liga y 2 Copas) en Cataluña, se marchó a Inglaterra, primero al Everton y, en 2022, al Aston Villa, con el que este año ganó la UEFA Europa League.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Ramos se marcha de París: ¿llegará ahora Ferran Torres desde Barcelona?

    Digne, veterano de la selección francesa, ha jugado cuatro de los seis partidos del Mundial, incluidos los tres de la fase eliminatoria, sin encajar goles. En la semifinal del martes, Francia se medirá a España.

    Aparte de la venta del delantero Gonçalo Ramos al AC Milan por 74 millones, el campeón de la Liga de Campeones aún no ha realizado muchos movimientos en el mercado. Sin embargo, el nombre del barcelonista Ferran Torres suena con fuerza en París, junto al de Digne.

  • Lucas Digne: su trayectoria y sus estadísticas más destacadas

    Equipo

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    Aston Villa

    182

    4

    24

    Everton FC

    127

    6

    20

    FC Barcelona

    46

    2

    3

    AS Roma

    42

    3

    4

    París Saint-Germain

    44

    -

    5

    OSC Lille

    62

    3

    3

    Francia

    62

    -

    11


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