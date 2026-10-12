Getty
Traducido por
Un tirón de orejas al Manchester City sería «una auténtica farsa»: Danny Mills explica cuál sería el castigo «adecuado» de siete temporadas por 114 infracciones del ‘fair play’ financiero
Se especula sobre posibles sanciones al Manchester City
Tras más de tres años y medio de especulaciones y conjeturas, el final de un culebrón que se ha prolongado durante años parece estar a la vista. Está previsto que se dicte una resolución definitiva antes de que termine enero de 2027.
Se ha sugerido que al City se le podría imponer una deducción de puntos que garantice su descenso de la Premier League. También se han barajado cuantiosas multas, indemnizaciones para los rivales descontentos y restricciones a los fichajes.
- Getty/GOAL
Factores deportivos y políticos que deben tenerse en cuenta
Los responsables del Etihad Stadium, a quienes se acusa de realizar operaciones comerciales «ficticias», sostienen que no han hecho nada malo y aseguran contar con un «amplio conjunto de pruebas irrefutables» que en última instancia contribuirán a limpiar su nombre.
El asunto ya no es meramente deportivo, pues también entran en juego argumentos políticos, y eso dificulta aún más la resolución de un episodio ya de por sí complicado. Cuando se conozca la resolución definitiva, es poco probable que todo el mundo quede satisfecho.
Es posible que el City, dada la gravedad de las acusaciones en su contra, salga relativamente bien parado. Sus propietarios, inmensamente ricos, podrían asumir cualquier sanción económica sin demasiados problemas, mientras que se ha reunido una plantilla repleta de jugadores de nivel internacional, por lo que las prohibiciones de fichar en los próximos mercados no le afectarían demasiado.
Por qué un trato indulgente al Manchester City perjudicaría a la Premier League
Preguntado por si un «tirón de orejas» al Manchester City haría que la Premier League perdiera el control de su propio producto y sufriera un grave daño de imagen ante una audiencia mundial, Mills, exdefensor del Manchester City, que habló en colaboración con Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, declaró a GOAL: «Si todo queda en un tirón de orejas, es una farsa absoluta.
»Al Everton lo sancionaron por uno o dos cargos. A [Nottingham] Forest, igual. Seis puntos, cuatro puntos, por un par de cargos, y hablaron abiertamente de ello. Fueron honestos al respecto. Bueno, quizá Forest no tanto, pero el Everton fue muy claro.
»El Everton tuvo mala suerte por la situación del estadio. Porque, obviamente, sancionaron a su propietario y le retiraron fondos al club, y le quitaron seis puntos. Así que eso hay que cambiarlo.
»Estamos hablando de siete infracciones graves, ¿no? Sé que hay 114, pero está claro que hubo siete u ocho temporadas en las que el dopaje financiero fue enorme. Y ese es el mayor problema.
»Creo que habrá que examinar esas siete u ocho temporadas y decir: “Bueno, eso es por lo que realmente hay que castigarlos, y con dureza”. Y luego está el hecho de que no han colaborado y han retrasado el proceso todo lo posible. Por eso se les podría imponer una sanción adicional.
»Así es como funciona el sistema judicial. Te multan por exceso de velocidad, reconoces lo que has hecho, lo admites y te quitan tres puntos. Vas a juicio, recurres, pierdes y te quitan seis puntos. No debería ser tan complicado, ¿no? Para mí, una sanción por siete temporadas sería apropiada».
- Getty/GOAL
Calendario del Manchester City: estrella impecable para la temporada 2026-27
En medio de una incertidumbre generalizada, el City ha comenzado de forma impecable la temporada 2026-27. Tras caer ante el Arsenal en la Community Shield, ha sumado todos los puntos posibles en sus seis partidos de la Premier League, además de alcanzar la cuarta ronda de la Copa de la Liga y empezar con una victoria otra campaña en la Champions League.
Su mayor reto hasta la fecha lo superó con nota en su último partido: visitó Anfield ante una afición del Liverpool apasionada y descontenta y se impuso por 3-0 a los locales, que jugaron con diez. El equipo de Enzo Maresca volverá a disputar un partido europeo el miércoles, cuando reciba al Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa por segunda temporada consecutiva.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias