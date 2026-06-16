Según la BBC, la FIFA ha exonerado al árbitro del VAR Evans tras revisar las imágenes desde el centro de arbitraje de Dallas. La decisión llega tras la polémica por un gesto con la mano que hizo durante la retransmisión previa a la victoria de Alemania 7-1 sobre Curazao en el Mundial.

El árbitro australiano apareció en la transmisión global haciendo el signo de “OK” invertido con la mano derecha antes del partido. El gesto, que algunos interpretan como una broma inofensiva y otros como un símbolo supremacista, generó debate en internet. Tras revisar las imágenes, la FIFA concluyó que no hay pruebas de que Evans incumpliera el Código Disciplinario, por lo que puede seguir arbitrando en el torneo.