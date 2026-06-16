Getty Images Sport
Traducido por
«Un tic involuntario e inconsciente»: el responsable del VAR niega haber hecho a propósito el gesto con la mano durante la retransmisión del Mundial que desató el revuelo en las redes sociales
La investigación de la FIFA no halló infracciones disciplinarias.
Según la BBC, la FIFA ha exonerado al árbitro del VAR Evans tras revisar las imágenes desde el centro de arbitraje de Dallas. La decisión llega tras la polémica por un gesto con la mano que hizo durante la retransmisión previa a la victoria de Alemania 7-1 sobre Curazao en el Mundial.
El árbitro australiano apareció en la transmisión global haciendo el signo de “OK” invertido con la mano derecha antes del partido. El gesto, que algunos interpretan como una broma inofensiva y otros como un símbolo supremacista, generó debate en internet. Tras revisar las imágenes, la FIFA concluyó que no hay pruebas de que Evans incumpliera el Código Disciplinario, por lo que puede seguir arbitrando en el torneo.
- Getty Images Sport
Evans rechaza las acusaciones de intención deliberada
Evans, de 38 años, negó haber hecho el gesto de forma intencionada. Aseguró que se trató de un acto reflejo, no deliberado.
«La cobertura mediática tras este incidente simplemente no refleja quién soy», declaró Evans en un comunicado. «Entiendo cómo se ha interpretado el gesto y lo lamento, pero quiero dejar claro que no lo hice de forma consciente ni deliberada.
Las imágenes del partido muestran que repetí el gesto varias veces mientras sostenía un bolígrafo. Arbitrar en el Mundial es el mayor honor de mi carrera y quiero seguir apoyando a mis colegas en el torneo».
Las organizaciones contra la discriminación pidieron que se investigara el asunto.
El incidente alertó a grupos antirracistas como Fare, que trabaja con FIFA y UEFA contra la discriminación en el fútbol.
Antes de que la FIFA anunciara sus conclusiones, Fare declaró: «Según nuestros expertos, el gesto se asemeja claramente al símbolo de la mano en forma de “OK” invertido, usado como emblema del “poder blanco” en círculos de extrema derecha de todo el mundo».
La Liga Antidifamación incluyó el símbolo en su base de datos de símbolos de odio en 2019 tras su uso como táctica de provocación por parte de grupos extremistas.
- Getty Images Sport
La atención vuelve a centrarse en las tareas arbitrales
Tras la investigación de la FIFA, que no impuso sanciones, Evans seguirá en su cargo arbitral. Las últimas retransmisiones muestran a los árbitros del VAR atentos a sus monitores, no a la cámara, lo que reduce nuevas polémicas en el resto del Mundial.