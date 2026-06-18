Un terremoto sacude a Al-Dosari, Salah y Mahrez... ¿Ha terminado la era de la invulnerabilidad futbolística?

En los últimos años, Salem Al-Dossari ha sido uno de los referentes del fútbol saudí, un jugador en el que la afición confiaba en los momentos clave por sus habilidades y capacidad para decidir partidos.
Sin embargo, en el debut mundialista ante Uruguay, el capitán de «Los Verdes» mostró un nivel por debajo de lo esperado.
Durante el partido, Al-Dosari estuvo lejos de su nivel habitual y no aportó el peso ofensivo esperado, Le faltaron sus arrancadas y regates habituales, y perdió duelos individuales sin generar peligro en el último tercio.
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Con el paso de los minutos la grada pidió su cambio, pero el técnico Georgios Donis lo mantuvo hasta el final, decisión que recibió más críticas que la propia actuación del jugador.
La polémica no versó sobre la trayectoria de Al-Dosari, sino sobre una idea cada vez más aceptada: una gran estrella, por valiosa que sea, no debe escapar a los cambios cuando sus condiciones técnicas o físicas lo requieran.
Así, tras el duelo con Uruguay, el debate pasó de los elogios al capitán a plantear si conviene dosificar sus minutos para aprovechar su experiencia sin afectar su rendimiento físico.