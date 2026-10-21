Un terremoto que va más allá del descenso: el Manchester City, ante una amenaza sin precedentes

El sitio web de Goal recogió las declaraciones de Kogan en el pódcast "The Rest Is Football", donde aclaró los límites de las competencias otorgadas al organismo, subrayando su capacidad para obligar a los propietarios del Manchester City a renunciar a la propiedad del club si considera que la forma de gestionarlo no cumple con los estándares exigidos.

Kogan insistió en que hablar de medidas concretas en este momento es prematuro, dado que continúa la apelación del Manchester City, y afirmó: "Tenemos la facultad de exigir a los propietarios que se aparten del club si consideramos que lo están gestionando de una manera que carece de eficiencia, justicia o integridad".

Y cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se nieguen a renunciar al club, su respuesta fue tajante: "No, no, no. Tenemos autoridad absoluta para hacerlo".

Kogan también abordó la posibilidad de que el organismo abra una investigación independiente sobre la conducta del Manchester City, aclarando que no emitirá un juicio previo antes de que se esclarezcan todos los aspectos del caso.

Y añadió: "No permitiré que se me presione para adoptar ninguna postura sobre este asunto antes de que obtengamos respuestas a todas esas preguntas. Después de eso, tendremos que decidir si abrimos una investigación propia, llegamos a una conclusión al respecto y determinamos las medidas que vamos a tomar. Adelantarse a estos pasos sería un error garrafal".