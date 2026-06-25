«Un tema muy serio»: Jürgen Klopp abandona la entrevista tras una pregunta sobre Bastian Schweinsteiger

Schweinsteiger, como comentarista de la ARD, generó polémica antes del partido entre Costa de Marfil y Alemania al calificar el estilo marfileño de «salvaje», «poco ortodoxo», «poco táctico» y, en general, de «fútbol africano».

Sus palabras desataron duras críticas. El periodista Philipp Awounou escribió en Der Spiegel: «En aquella época, a las personas negras de origen africano se las estigmatizaba como incivilizadas (“salvajes”), diferentes (“poco ortodoxas”) o incluso potencialmente peligrosas (“impredecibles)». Aunque Schweinsteiger no es racista, sus palabras resultaron problemáticas.

El exfutbolista Hans Sarpei añadió en t-online que los expertos «no tienen ni idea del fútbol africano».