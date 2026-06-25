Una periodista de laDeutsche Welle preguntó al exentrenador del BVB y del Liverpool FC sobre las declaraciones de Schweinsteiger antes del segundo partido de Alemania contra Costa de Marfil en la fase de grupos.
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«Un tema muy serio»: Jürgen Klopp abandona la entrevista tras una pregunta sobre Bastian Schweinsteiger
Schweinsteiger, como comentarista de la ARD, generó polémica antes del partido entre Costa de Marfil y Alemania al calificar el estilo marfileño de «salvaje», «poco ortodoxo», «poco táctico» y, en general, de «fútbol africano».
Sus palabras desataron duras críticas. El periodista Philipp Awounou escribió en Der Spiegel: «En aquella época, a las personas negras de origen africano se las estigmatizaba como incivilizadas (“salvajes”), diferentes (“poco ortodoxas”) o incluso potencialmente peligrosas (“impredecibles)». Aunque Schweinsteiger no es racista, sus palabras resultaron problemáticas.
El exfutbolista Hans Sarpei añadió en t-online que los expertos «no tienen ni idea del fútbol africano».
Klopp: «No sé qué sería lo adecuado decir»
Klopp, por su parte, no quiso avivar más el tema e interrumpió a la periodista mientras aún formulaba la pregunta. «No puedo responder, es un tema muy serio y no sé qué es apropiado decir», replicó de inmediato.
«Es un tema muy serio y no sé qué decir. Para la gente de África es una cosa, para otras personas son otras cosas», añadió el técnico de 59 años.
Luego señaló el micrófono de la Deutsche Welle y comentó con sarcasmo: «Y, sorprendentemente, son alemanes. Eso me sorprende muchísimo». Agradeció y se marchó riendo, dejando a la periodista y al resto de reporteros.