¿Un talento generacional? Inglaterra hace bien en tratar a Jude Bellingham como a Paul Gascoigne y Glenn Hoddle, y David James respalda el enfoque de Thomas Tuchel

Al preguntársele si Bellingham debe jugar todos los partidos y el resto adaptarse a él, el exguardameta inglés James —en representación de Grosvenor Sport, que ofrece las últimas cuotasdel Mundial— dijo a GOAL: «No, no en la máxima categoría. No, no, no. Creo que todo lo que ha dicho Thomas, sobre todo acerca de esta plantilla —ahora solo pensamos en el Mundial—, muestra que el equipo está equilibrado: no hay un jugador central.

«El peligro de construir un equipo en torno a un jugador clave es que, si falla, todo se desmorona. Jude es extraordinario, pero ganar un Mundial exige que todos compartan la carga. Creo que lo que Thomas busca es aprovechar al máximo su plantilla, no depender de un solo jugador.

Habrá momentos en que Jude tomará el control, pero el sistema actual prioriza al equipo para maximizar las opciones de éxito».