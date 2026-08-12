Un talento de 17 años del Aston Villa se presenta en el escenario europeo al convertirse en el goleador más joven de la historia de la Supercopa

Madjo marcó un empate crucial para el Aston Villa contra el Paris Saint-Germain. El delantero se incorporó al club en una sorprendente operación de 12 millones de libras procedente del Metz en enero de 2026.

A pesar de fallar dos ocasiones tempranas de cabeza, el atacante siguió encontrando espacios dentro del área, y su persistencia finalmente dio sus frutos al filo del descanso.

John McGinn puso un centro preciso al segundo palo, y Madjo conectó para enviar una volea de zurda a la escuadra sin que el balón tocara el suelo, poniendo el 1-1 para el Aston Villa. Esta definición precisa marcó un momento de gran importancia para el talento emergente.