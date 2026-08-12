Según TeamTalk, al Newcastle United le han ofrecido la oportunidad de fichar al centrocampista del Inter Frattesi. El centrocampista ha sido puesto esencialmente a disposición del equipo mientras el club evalúa posibles incorporaciones para la plantilla.

Reforzar el centro del campo sigue siendo una prioridad urgente para la directiva. Asegurarse un jugador contrastado podría resultar decisivo para sus aspiraciones esta temporada.