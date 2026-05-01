Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio en el podcast «Sky Calcio Unplugged», Jesús está en la lista del Milan como posible refuerzo para la delantera y es uno de los principales objetivos de fichaje del club italiano.
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¿Un sustituto de primer nivel para Niclas Füllkrug? Al parecer, un gran nombre podría resolver el problema del AC Milan en la delantera
Según Di Marzio, el Milan busca un delantero ágil como Jesús para solucionar sus problemas de ataque. Santiago Giménez, fichado del Feyenoord, pasó mucho tiempo lesionado, así que en invierno llegó Niclas Füllkrug. Sin embargo, el alemán, cedido por el West Ham, ha rendido aún peor que Giménez, así que el Milan probablemente no ejercerá la opción de compra y el jugador volverá a Inglaterra. A sus 33 años, su futuro aún es incierto, aunque se rumorea que el Wolfsburgo está interesado.
Ante la ausencia de un nueve en forma, Allegri ha probado a Nkunku, Leao y Pulisic en esa posición. Para la próxima Champions, el club busca un delantero de primer nivel.
- AFP
¿Será Gabriel Jesús el nuevo delantero centro del Milan?
A pesar de su fama, Jesús podría ser una opción asequible: su contrato con el Arsenal vence en 2027. Este verano es la última oportunidad de los Gunners para obtener un buen traspaso por el jugador de 29 años, lo que debilita su posición en la negociación.
Su fichaje implicaría cierto riesgo para el Milan: el brasileño, con 64 partidos internacionales, regresó en diciembre tras una lesión de ligamentos que lo marginó casi un año y aún busca su mejor nivel. Actualmente cuenta con pocas oportunidades en el Arsenal.
Esta temporada lleva cinco goles y dos asistencias en 25 partidos, y en la jerarquía de delanteros del equipo londinense está claramente por detrás de Viktor Gyökeres y Kai Havertz. Se dio a conocer en el Palmeiras y en 2017 fichó por el Manchester City. Tras cinco años allí, fichó por el Arsenal en 2022, donde ha jugado 121 partidos y marcado 31 goles.
¿Gabriel Jesús al AC Milan? Sus estadísticas esta temporada
Juegos
25
Minutos jugados
887
Goles
5
Asistencias
2