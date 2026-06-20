¿Un sustituto de Cancelo? Solo un obstáculo se interpone entre el Barcelona y una joya española

A pesar de la confianza mutua, el principal obstáculo para cerrar el acuerdo es el importe de la cláusula de rescisión, fijada por el Racing de Santander en unos 8 millones de euros.
El Barcelona explora fórmulas de financiación para fraccionar el pago, mientras otros clubes europeos vigilan la operación. Además, en el club catalán valoran que Salinas haya rechazado una oferta millonaria de Arabia Saudí para seguir en Europa y crecer como jugador.
Mientras siguen las negociaciones, el Barça parte con ventaja por la voluntad del jugador. Sin embargo, el Racing de Gijón asegura que no dejará marchar al jugador por menos de 16 millones, según fuentes del club citadas por «Mundo Dominion» y confirmadas por «Mundo Deportivo».
Esa cifra entrará en vigor el 1 de julio, inicio del mercado, tras el ascenso del club a La Liga, momento en que se aplicarán las cláusulas modificadas. El Racing asegura que solo busca maximizar sus ingresos, aunque Salinas prioriza el Barça.
Pese a ello, el Barça no quiere entrar en una subasta con Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bolonia y Newcastle United, clubes también interesados.