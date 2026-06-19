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«Un sueño sin límites»: Mauricio Pochettino revela la mentalidad de la selección estadounidense de fútbol de cara al Mundial tras golear a Paraguay
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La victoria de Paraguay aviva el fuego de la selección estadounidense
La victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Paraguay valió más que tres puntos. Para Mauricio Pochettino, fue la prueba de que sus ideas funcionan.
«El partido contra Paraguay demostró que el talento está ahí», declaró Pochettino a The Athletic en una extensa entrevista. «Cuando se distribuyen los recursos y se equilibra la balanza de poder, somos una fuerza muy potente».
El seleccionador atribuyó el mérito a los jugadores y subrayó que su labor era solo guiarlos.
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Soñar a lo grande
La filosofía de Pochettino va más allá de formaciones y tácticas: cree que la fe influye en los resultados.
«Debemos soñar sin límites», afirmó. «Si sueño con tocar la luna, quizá me acerque. Si solo sueño con acercarme, me quedaré en la Tierra».
Esa mentalidad sustenta su liderazgo y, según él, la confianza y la energía positiva sacan lo mejor de cada jugador.
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La competencia genera éxito
Pochettino ha dejado claro que ningún jugador tiene el puesto asegurado. Considera que la competencia es clave para el crecimiento de la selección estadounidense y que tanto los minutos de juego como los puestos en la convocatoria se ganan cada día.
«Creer. Trabajar. Competir», afirmó Pochettino. «Es un círculo».
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¿Y ahora qué?
Estados Unidos se enfrenta a Australia el viernes a las 15:00 h (hora del Este) en su segundo partido del Grupo D. Los Socceroos vencieron 2-0 a Turquía en su debut.