«Un sueño sin límites»: Mauricio Pochettino revela la mentalidad de la selección estadounidense de fútbol de cara al Mundial tras golear a Paraguay

La victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Paraguay valió más que tres puntos. Para Mauricio Pochettino, fue la prueba de que sus ideas funcionan.

«El partido contra Paraguay demostró que el talento está ahí», declaró Pochettino a The Athletic en una extensa entrevista. «Cuando se distribuyen los recursos y se equilibra la balanza de poder, somos una fuerza muy potente».

El seleccionador atribuyó el mérito a los jugadores y subrayó que su labor era solo guiarlos.



