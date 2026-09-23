«Un sueño para él»: Emiliano «Dibu» Martínez apunta a una despedida especial para Lionel Messi en medio del dolor persistente por la final del Mundial

Bajo la creciente emoción por celebrar una gran fiesta en casa, el dolor persistente de la derrota por 1-0 en la final del Mundial ante España hace dos meses aún no se ha disipado del todo.

Reconociendo que aún escuece aquella derrota en ese gran escaparate, la guardameta confesó: "Está bien volver a llegar a una final, pero por desgracia no pudimos ganarla. Esa espina se quedará conmigo durante mucho tiempo".

Para rendir el debido homenaje a la legendaria creadora de juego, la federación ha invitado formalmente a toda la selección campeona del Mundial de Qatar 2022 y a sus familias a participar en esta ocasión histórica desde la grada.