Borja ha vuelto a los entrenamientos de pretemporada con el Celta de Vigo y todavía está asimilando la espectacular victoria de España en el Mundial de 2026 en Nueva York. El delantero, de 33 años, ha reflexionado sobre la surrealista experiencia de ganar el mayor premio del fútbol, y ha descrito el triunfo como un sueño de la infancia que nunca se atrevió a imaginar que se haría realidad.

«Es increíble, todavía lo estoy asimilando todo», declaró Borja a los canales oficiales del Celta. «Hay muchísimas emociones y recuerdos, no solo del Mundial, sino también de los sacrificios familiares que se hicieron para darme la oportunidad de convertirme en futbolista profesional».