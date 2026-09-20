AFP
Traducido por
«¡Un sitio difícil al que venir!»: Andoni Iraola elogia al «sólido» Liverpool tras la trabajada victoria del Bournemouth
Iraola reflexiona sobre su emotivo regreso a casa
Iraola disfrutó de un exitoso regreso a la costa sur, ya que el Liverpool se llevó los tres puntos en un duelo muy igualado de la Premier League. El español, que llevó al Bournemouth a una histórica clasificación europea antes de marcharse a Anfield en verano, fue recibido con calidez por la afición local, pero se mantuvo centrado en la tarea que tenía entre manos.
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Iraola admitió que esperaba una dura prueba ante su antiguo equipo. «Evidentemente, estoy contento con el resultado porque sé que este es un campo difícil al que venir», explicó el entrenador del Liverpool. Su equipo tuvo problemas para encontrar el ritmo en los primeros compases, con el Bournemouth amenazando por medio de Evanilson, pero finalmente impuso su dominio.
- Getty Images Sport
Los ajustes tácticos dan sus frutos
El partido tuvo dos partes muy distintas, con el Liverpool dejando dudas durante los compases iniciales. El conjunto visitante tuvo problemas para hacer frente a la presión alta del Bournemouth y no logró asentarse con el balón en el centro del campo. «Terminamos mejor la primera parte y fuimos mejores en la segunda. Fue difícil para nosotros [al principio]», señaló Iraola. «En la segunda parte controlamos mucho mejor el partido y tuvimos las ocasiones para sentenciarlo. Pero en la primera parte del partido no ganábamos los segundos balones y, cuando juegan con esa intensidad, tienes que estar a ese nivel».
A pesar de esas dificultades iniciales, una decidida carrera de Cody Gakpo acabó por abrir la defensa del Bournemouth. El centro del neerlandés provocó el caos en el área y permitió a Alexander Isak marcar a bocajarro su cuarto gol de la temporada. El internacional sueco lo celebró con entusiasmo con los aficionados desplazados, lo que le valió una tarjeta amarilla de Michael Oliver en el proceso.
La solidez defensiva sigue siendo clave
Uno de los aspectos más satisfactorios para Iraola fue la capacidad del Liverpool para mantener a raya al rival por tercer partido consecutivo. Aunque Alisson Becker tuvo que intervenir pronto, la zaga se mantuvo disciplinada durante toda la segunda parte. Sobre la defensa, Iraola dijo: "En líneas generales, como equipo es nuestra tercera portería a cero consecutiva. Aún hay cosas que mejorar, pero nos están dando solidez en los momentos en los que necesitamos defender".
El resultado le da al Liverpool su segunda victoria liguera de la temporada, lo que le impulsa hasta la sexta plaza con nueve puntos antes del parón internacional. Por su parte, el Bournemouth sigue atascado cerca de la zona de descenso, en la 17.ª posición con solo tres puntos, igualado a puntos con el Coventry.
- Getty Images Sport
Elogios para Florian Wirtz
Iraola también se tomó el tiempo de hablar del rendimiento de Florian Wirtz, que fue creciendo en el partido tras un inicio discreto. El mediapunta alemán mandó por encima del larguero un remate a bocajarro en la primera parte, aunque después se levantó la bandera por fuera de juego, pese a que las repeticiones sugerían que en realidad estaba habilitado, pero su influencia aumentó de forma significativa tras el descanso. «Fue un inicio lento, pero después de la primera fase Florian nos ayudó a mejorar y estoy mucho más contento con su rendimiento en la segunda parte», señaló Iraola.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias