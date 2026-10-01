La decisión de Jorge Jesus de dejar a Cristiano Ronaldo fuera del once titular de la selección de Portugal no fue un simple cambio técnico pasajero, pues la escena que terminó con el enfado de la estrella portuguesa y su posterior salida de la concentración abrió la puerta a preguntas mucho más grandes que los límites de la selección, especialmente porque Jesus es el mismo hombre que vivió junto a Ronaldo una de las etapas de mayor éxito en el Al Nassr saudí.

Y apenas unos meses después de que ambos celebraran títulos y victorias en Riad, Jesus se convirtió en el entrenador que decide sentar a Ronaldo en el banquillo y luego afirma que la estrella portuguesa no cambiará sus ideas ni sus decisiones.

Y mientras la crisis parece en apariencia vinculada a la selección, su eco podría llegar hasta el Al Nassr, especialmente si la audacia de Jesus se convierte en un precedente del que pueda beneficiarse el actual entrenador del equipo, el australiano Ange Postecoglou.